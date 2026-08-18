Alexis Ayala reacciona a la supuesta nueva pareja de su ex esposa Cinthia Aparicio

El actor Alexis Ayala asegura que tiene silenciada en redes sociales a Cinthia Aparicio luego de su divorcio (Redes Sociales)

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El actor Alexis Ayala rompió el silencio sobre la nueva supuesta pareja de su ex esposa Cinthia Aparicio, luego de que se revelara que la actriz ha continuado su vida tras la separación con el ex participante de La Casa de los Famosos México.

Alexis Ayala reveló para los medios de comunicación que la separación con Aparicio fue en buenos términos, aunque reveló que no está al pendiente de su vida, e incluso la tiene silenciada en redes sociales, asegurando que seguramente ella también a él.

Recientemente, Cinthia Aparicio publicó una foto entre lágrimas y compartió un mensaje en su Instagram donde admitió que está pasando por momentos complicados, intentando rehacer su vida tras el divorcio con Alexis Ayala hace unos meses.

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La emotiva publicación de Cinthia Aparicio en redes sociales

“Es de uno de esos días en los que simplemente no podía más. Este último tiempo me ha tocado cerrar ciclos, reconstruirme, volver a empezar y aprender a conocerme desde otro lugar”, escribió Aparicio en su cuenta.

En el mismo mensaje, la actriz explicó cómo cambió su idea de fortaleza: “Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte era no quebrarme y no mostrarme vulnerable. Hoy creo que ser fuerte también es poder decir ‘esto me dolió, esto me está costando, hoy no estoy bien, hoy no tengo todas las respuestas’… y está bien”.

Aparicio cerró su texto con una reflexión sobre el proceso de sanar: “Estoy aprendiendo que sanar no significa dejar de sentir. Significa dejar de abandonarme mientras siento”.

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Alexis Ayala tiene silenciada a Cinthia Aparicio en Instagram, desconocía su publicación llorando

La actriz se sinceró y confesó entre lágrimas el duro momento que atraviesa tras el divorcio con Alexis Ayala (Redes Sociales)

Durante una charla con la prensa, Alexis Ayala fue cuestionado sobre esta publicación de Cinthia Aparicio en redes sociales, y el actor se mostró sorprendido ya que no tenía conocimiento de esta. Ayala, que en la actualidad es parte del elenco del melodrama “Corazón de Marruecos”, afirmó que la tiene silenciada en Instagram, aunque no han dejado de seguirse.

“Tengo silenciado, para que no me salgan sus historias, de la misma manera en que ella me tiene, no nos dejamos de seguir, ni mucho menos, como yo digo siempre, respeto muchísimo mi pasado, pero, mi pasado es mi pasado, yo no estoy en su cabeza, no sé qué piense o que haya publicado, me estoy enterando por ti; todos vivimos nuestra vida como la tenemos que vivir, yo espero que le vaya muy bien, como espero que a mí me vaya muy bien”, señaló el actor.

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La reacción de Alexis Ayala a la supuesta nueva pareja de Cinthia Aparicio

Sobre una supuesta nueva pareja de Cinthia Aparicio, Alexis Ayala se mostró contento con eso y celebró que continuara con su vida si es que esto se llega a confirmar, asegurando que ambos tienen el derecho de seguir.

Alexis Ayala sorprende con un cambio de imagen tras confirmar su divorcio de Cinthia Aparicio, generando atención en redes sociales (IG)

“Si la tiene, qué maravilla, está increíble, tiene todo el derecho para tenerla, como yo tengo todo el derecho de tenerla, eso está superbien, la vida está para vivirse y no para juzgarse, tiene toda la vida por delante y, ojo ¿eh?, yo también, yo también”, puntualizó.

¿Qué pasó con Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

El deseo de Cinthia Aparicio de convertirse en madre fue la razón que terminó con su matrimonio con Alexis Ayala, según declaró el propio actor en varias entrevistas. Ayala, que ya tiene dos hijas de uniones anteriores, dejó claro que ese proyecto de vida ya no era el suyo.

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La pareja había formalizado su relación en noviembre de 2023 y anunció la separación en abril de 2026, a casi tres años de casados. En una entrevista con la revista Caras, Ayala descartó que la diferencia de 28 años entre ambos fuera el detonante del quiebre.

(Instagram: @cinthiaparicio)

Una ruptura por proyectos de vida distintos

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala hicieron oficial su divorcio luego de que quedara en evidencia que cada uno apuntaba hacia un lugar diferente. Él ya había formado familia en matrimonios previos; ella aún quería hacerlo.

Ayala fue consistente en ese mensaje a lo largo de distintos medios: la brecha generacional nunca fue el conflicto de fondo.