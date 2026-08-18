Hormiga González causa revuelo en Chivas tras su posible salida al Olympiacos

Armando González fue arropado en Verde Valle ante posible salida a Olympiacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Armando La Hormiga González estaría cerca de convertirse en la primera joya mexicana en tomar un avión con destino al futbol europeo: el Olympiacos de Grecia muestra su constante interés por el delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, tras el Mundial 2026.

Ante la posible salida del goleador tapatío, los aficionados del Rebaño esperaron afuera de las instalaciones de Verde Valle para arropar al futbolista de 23 años, originario de Celaya, Guanajuato que estaría en espera de una resolución favorable a raíz de las dos ofertas enviadas por el Olympiacos.

Si bien, en el Club Deportivo Guadalajara exigen el pago de la cláusula de rescisión de Armando González, la cual ronda los 15 millones de dólares. Sin embargo, en Grecia dan por hecho que La Hormiga González será nuevo refuerzo del club europeo.

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“El Olympiacos ha cerrado el fichaje de Armando González. El acuerdo con las Chivas de Guadalajara ya es definitivo”, informó el periodista Nikos Kotsis, asegurando que los tapatíos aceptaron la oferta final, que incluye un monto de 8.5 millones de euros, dos millones en variables y una cláusula de 10% sobre una futura venta.

Derivado de esta información, se preve que Armando González llegue a Grecia mañana (miércoles). No obstante, en Chivas no han comunicado oficialmente el traspaso de La Hormiga al Olympiacos, por ende reportó este martes en la casa club del Deportivo Guadalajara.

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Reacción en Verde Valle

Armando González recibe ovación en Verde Valle (Twitter / Rebaño Girls)

Las Chivas comenzaron su semana de preparación rumbo a la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx. El plantel de Milito apunta a los Xolos del Club Tijuana después de vencer en condición de visitante al Club Santos Laguna el domingo último.

Armando González no vio actividad en la Comarca Lagunera por decisión técnica. Gabriel Milito afirmó que “no tiene nada que ver con cómo van las negociaciones” con el Olympiacos griego al ser consciente de la propuesta que llegó por parte de los rojiblancos.

Al día de hoy, de acuerdo a la información del reportero Jesús Bernal, de ESPN, “sigue sin haber acuerdo” entre ambas partes, por lo que Armando González seguirá entrenando en Verde Valle y mantendrá el compromiso de hacer un mejor papel con Chivas en este Apertura 2026.

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Relevancia para Chivas

Reportes sobre las negociaciones señalan que Armando González podría recibir un sueldazo por temporada. (Ilustración: Jesús Aviles)

Si ocurre la transferencia de La Hormiga González al Olympiacos, esto ayudaría abrir espacio para jóvenes mexicanos de las Fuerzas Básicas, aunque, por otro lado, también significaría una baja sensible en el primer equipo tapatío.

En Chivas suelen apostar por la exportación de talento nacional, aunque se busca mantener una base competitiva en Liga MX. Además de González, el cuadro rojiblanco tiene a Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, Jonathan Pérez y Roberto Alvarado como opciones para cubrir el eje de ataque.

¿La Hormiga enfrentará a Tijuana?

El jugador mexicano podría salir de Chivas. Monterrey, México. 21 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Mientras no exista un anuncio oficial donde Chivas explica la salida de Armando González, el seleccionado mundialista estaría considerado para recibir a los Xolos el próximo sábado 22 de agosto en el estadio Akron para la celebración de la fecha 5 del campeonato regular de Primera División.

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El cotejo dará inicio a las 17:97 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Las Chivas ocupan la novena posición con siete puntos, fruto de dos triunfos, sobre FC Juárez (1-0) y Club Santos (0-1) además de empatar con el Club Puebla (1-1) en la Angelópolis.

¿Quién es Armando González?

La Hormiga es el último campeón de goleo del Rebaño. REUTERS/Daniel Becerril

Armando González Alba, mejor ubicado en el futbol nacional como La Hormiga, es un jugador mexicano nacido el 20 de abril de 2003 en Celaya, Guanajuato. Se desempeña como centrodelantero en el Club Deportivo Guadalajara Chivas, con quien se consagró campeón de goleo en la Liga Mx.

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Su debut oficial con Chivas ocurrió el sábado 13 de enero del 2024 frente al Club Santos Laguna. A la fecha suma 29 goles oficiales con el conjunto tapatío, de los cuales 24 anotó a lo largo de la temporada 2025-26, lo que lo llevó a ser nombrado jugador del torneo en el Clausura 2026 tras ser el máximo romperredes del Apertura 2025.

A nivel selección, Armando González recibió su primera convocatoria en noviembre del 2025 y debutó con la Selección Mexicana el 18 de ese mes contra Paraguay: celebró su primera diana con el equipo Tricolor el 25 de febrero de 2026 ante la Selección de Islandia en Querétaro.

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Meses después, el exDT, Javier Aguirre, llamó a Armando González para representar a México en el Mundial 2026, donde jugó el partido inaugural frente a la Selección de Sudáfrica; ingresó de cambio por Raúl Alonso Jiménez.

Actualmente, además de su carrera como futbolista, La Hormiga González cursa la Licenciatura en Deporte y Bienestar en la Universidad Anáhuac Mayab, modalidad en línea, para complementar su formación profesional fuera de las canchas.