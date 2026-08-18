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Los mejores memes que dejaron las competencias de “farmear aura”, el nuevo reto de la gen z

Los internautas reaccionaron con humor al trend de redes

Tres fotos: un joven con gorra tocando su barbilla; otro joven con sudadera, dedo en los labios; un tercer joven posando en grupo con manos unidas
Farmear Aura, la práctica que llegó a México (Composición: Infobae Perú)
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“Farmear aura” es la expresión que domina TikTok, Instagram y X entre la Generación Z en 2026: convertir el carisma en un marcador de videojuego donde cada acción suma o resta puntos ante la mirada del público.

La tendencia nació a mediados de 2024 en comunidades de videojuegos, anime y basquetbol en Estados Unidos, y para 2026 ya se instaló en plazas y calles de América Latina, donde los jóvenes organizan encuentros presenciales para competir cara a cara.

“Farmear” viene de los videojuegos, “aura” viene de las redes

(captura de pantalla)
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La expresión fusiona dos palabras de mundos distintos. “Farmear” viene del inglés to farm y describe la acción de repetir una tarea dentro de un videojuego para acumular recursos, experiencia o puntos. En el lenguaje cotidiano de internet, el verbo migró para significar acumular cualquier cosa de forma constante y deliberada.

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(captura de pantalla)
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“Aura”, por su parte, no tiene aquí ninguna connotación espiritual. En la jerga de las redes, el aura es la presencia, el magnetismo, la seguridad y el estilo que una persona proyecta sin necesidad de decir una sola palabra. Juntadas, las dos palabras producen un concepto preciso: hacer cosas calculadas para aumentar la percepción de carisma frente a los demás.

El marcador imaginario: +1000 o -5000 de aura

(captura de pantalla)
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El sistema funciona como un tablero de puntuación que no existe en ningún lado pero que todos entienden. Una respuesta ingeniosa, una caminata lenta con actitud, mantener la calma ante una situación incómoda o ejecutar un movimiento sin mostrar esfuerzo generan comentarios como “+1000 de aura” o “+10,000 de aura”. Una caída, un intento forzado de parecer interesante o quedar en evidencia ante un error se traducen en “-5,000 de aura”.

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(captura de pantalla)
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La lógica es la misma que la de un videojuego de rol: la reputación sube y baja según las acciones del personaje. La diferencia es que el personaje es una persona real y el público son los usuarios que observan, comentan y califican en tiempo real.

Las batallas de aura bajaron de la pantalla a la calle

(captura de pantalla)
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La tendencia traspasó las pantallas. Durante 2026 se difundieron videos de encuentros presenciales en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay, donde dos participantes se colocan frente a frente para demostrar quién proyecta mayor presencia ante el público reunido.

(captura de pantalla)
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En esas batallas, los competidores recurren a poses, gestos, caminatas, bailes virales como el mewing o el 6-7, y referencias a memes o figuras del deporte. El público observa y decide quién gana. Algunos grupos han formalizado el formato con reglas, participantes definidos y espectadores que funcionan como jurado.

La ironía como parte del juego

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La expresión opera en dos registros al mismo tiempo. Por un lado, funciona como elogio genuino para quien transmite un carisma que parece natural e involuntario. Por otro, se usa de forma irónica para señalar a quien se esfuerza demasiado por parecer interesante frente a la cámara: alguien que “farmea aura” de manera tan obvia que el efecto se revierte y termina restando puntos.

Esa doble lectura es parte de lo que sostiene la tendencia. Generación Z y Generación Alfa la usan tanto para celebrar como para burlarse, y la línea entre los dos usos depende del contexto y del tono con que se pronuncie.

(captura de pantalla)
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No existe una escala universal ni una puntuación oficial. El marcador es colectivo, arbitrario y cambia según quien observe. Eso no le resta fuerza al concepto: en las batallas presenciales que se replican en distintas ciudades de América Latina, el público sabe perfectamente quién ganó aura y quién la perdió.

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