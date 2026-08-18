Por qué investigan a Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, conocido como “El Mantecas”

Capturan a Juan Perez, alias “El mantecas”, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla. Especial

Guardar

Juan Pérez Moral, conocido como “El Mantecas”, ocupó la presidencia municipal de San Juan Tianguismanalco, Puebla y fue una figura relevante en la política local con el respaldo de la coalición Morena-PT. Su carrera incluyó dos periodos al frente del municipio y una trayectoria marcada por decisiones controvertidas.

Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla lo detuvieron el lunes 17 de agosto de 2026 a las 16:26 horas por su presunta responsabilidad en el delito de violación. Una trabajadora del ayuntamiento denunció que el alcalde la agredió física y sexualmente en las instalaciones municipales el 10 de febrero de 2026.

PUBLICIDAD

La agresión que lo llevó ante las autoridades

Según la FGE, la víctima se encontraba en funciones dentro de la presidencia municipal de Tianguismanalco cuando ocurrió el ataque. El alcalde de 60 años la agredió “física y sexualmente en contra de su voluntad”, de acuerdo con el relato oficial.

La mujer presentó su denuncia ante la autoridad ministerial tras el hecho. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, adscrita al Centro Libre Casa Carmen Serdán de Atlixco.

Un hombre aparece de espaldas con las manos esposadas en un espacio de luz tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia Buena Vista, en el municipio de Tianguismanalco, aunque otras versiones ubican la captura en las instalaciones de Casa Carmen Serdán, en Atlixco, donde el alcalde participaba en un evento público. Al momento de la detención, sus hijos se encontraban con él y quedaron bajo resguardo del personal del centro hasta que sus familiares los recogieron.

PUBLICIDAD

La situación jurídica de Pérez Moral ante el juez de control en Atlixco

Tras su arresto, la Policía Ministerial trasladó al alcalde a la Casa de Justicia de Atlixco para que el juez de control determinara su situación jurídica. Pérez Moral no recuperó su libertad durante ese proceso.

La FGE no difundió los detalles de la investigación de forma inmediata: la confirmación oficial del delito llegó hasta la mañana del martes, casi 20 horas después de la captura. El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró la aprehensión, pero sin especificar los cargos en el documento.

Ni el Ayuntamiento de Tianguismanalco ni la familia del alcalde emitieron postura pública al cierre de esta edición. La ausencia de una declaración oficial del gobierno municipal dejó sin respuesta institucional el caso más grave que enfrenta el municipio en su historia reciente.

PUBLICIDAD

Juan Pérez Moral: trayectoria política y el ataque de noviembre de 2025

El alcalde detenido es un político con dos administraciones en el mismo municipio: gobernó Tianguismanalco entre 2018 y 2021, y regresó al cargo en 2024 para el periodo 2024-2027. La coalición de Morena y el Partido del Trabajo (PT) lo postuló en ambas ocasiones.

Su detención lo convierte en el quinto presidente municipal arrestado en Puebla durante la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, aunque es el primero en enfrentar cargos por un delito de índole sexual. Los otros cuatro casos involucran delitos como extorsión, hallazgo de armas y drogas, y presunta asociación delictuosa.

Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alcaldes detenidos en el mismo periodo figura Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan, a quien las autoridades encontraron drogas, armas, cartuchos, vehículos robados y mercancía tras diversas denuncias por extorsión contra comerciantes de su propio municipio. También están los hermanos Ramiro, Uruviel y Geovanni González Vieyra, quienes gobernaron simultáneamente San Nicolás Buenos Aires, Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, y enfrentan señalamientos por presunta asociación delictuosa.

PUBLICIDAD

Tianguismanalco ya tuvo otro alcalde en un proceso penal: Martín Zanes Cortés, entonces edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue procesado en 2024 por homicidio culposo tras la muerte de un motociclista atropellado por un vehículo de su propiedad, aunque enfrentó ese proceso en libertad.

Pérez Moral también protagonizó un episodio violento en noviembre de 2025, cuando un hombre lo interceptó en la cabecera municipal y le asestó una herida con un arma punzocortante en el cuello. El agresor, presuntamente esposo de una regidora, actuó por motivos personales; el alcalde sobrevivió al ataque.

Dos manos masculinas se muestran esposadas por detrás con esposas metálicas, en el contexto de una detención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de agosto de 2026 ocurre nueve meses después de ese ataque y coloca a Pérez Moral en el centro de un escándalo de naturaleza completamente distinta. La víctima de la agresión sexual era una empleada de la misma administración que él encabeza.

PUBLICIDAD

La fiscal Pastor Betancourt subrayó que la orden de aprehensión se obtuvo tras el “desahogo de los actos de investigación correspondientes” y que el proceso siguió los canales institucionales desde la denuncia hasta la captura. La FGE no precisó si el alcalde continuará en el cargo durante el proceso judicial ni si se activará algún mecanismo de sustitución en el ayuntamiento.

El caso abre el debate sobre la protección de las trabajadoras dentro de los gobiernos municipales de Puebla y sobre los mecanismos de denuncia disponibles para quienes prestan servicios directamente a funcionarios electos. La víctima optó por denunciar, y la investigación derivó en la detención de quien ejercía autoridad sobre ella en el mismo espacio laboral.

PUBLICIDAD