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Liga Mx: todos los partidos de la jornada 5 que se transmitirán por televisión abierta

Habrá cinco duelo que se podrán sintonizar por televisión abierta

La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)
La Liga MX volverá luego de la pausa que tuvo por la Leagues Cup 2026 (X@LigaBBVAMX)
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El calendario de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX ya está definido y anticipa días de intensa actividad futbolística, con encuentros repartidos en diferentes horarios y plataformas de transmisión. La diversidad en la oferta televisiva y digital se mantiene, permitiendo que los aficionados elijan entre televisión abierta, canales de paga o servicios de streaming para seguir a sus equipos favoritos.

La quinta fecha dará inicio el viernes 21 de agosto, cuando Tigres reciba a Atlante en el primer duelo de la jornada. Ese mismo día, el León enfrentará a Monterrey, ofreciendo una doble cartelera que capta la atención desde temprano en el fin de semana.

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Dos futbolistas, uno con uniforme verde y otro con camiseta rojiblanca, disputan un balón en una cancha de césped con público en las gradas
Necaxa y León se enfrentan en la Jornada 4 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

Partidos de la jornada 5 que irán por televisión abierta

El encuentro entre Tigres y Atlante, junto con Juárez frente a América y Puebla contra Santos, estarán disponibles en Canal 7; en tanto, los duelos Cruz Azul vs Atlas y Pumas vs Necaxa serán transmitidos por Canal 5 durante la jornada 5 del Apertura 2026.

Viernes 21 de agosto

  • Tigres vs Atlante, 19:00, FOX Sports y Canal 7
  • León vs Monterrey, 19:00, FOX Sports
  • Juárez vs América, 21:00, FOX Sports y Canal 7
  • Querétaro vs Toluca, 21:10, FOX Sports

Sábado 22 de agosto

  • Chivas vs Tijuana, 17:07, Prime Video
  • Puebla vs Santos, 19:00, Canal 7, ESPN y Disney+
  • Cruz Azul vs Atlas, 21:00, Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime
Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Raphael Veiga celebrates scoring their first goal with Oscar Perea REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Raphael Veiga celebrates scoring their first goal with Oscar Perea REUTERS/Eloisa Sanchez

Domingo 23 de agosto

  • San Luis vs Pachuca, 17:00, ESPN y ViX
  • Pumas vs Necaxa, 19:00, Canal 5, TUDN y ViX

¿Cómo va la Liga MX hasta el momento?

El arranque del torneo ha dejado a América y Tijuana como protagonistas en la cima de la tabla, donde ambos clubes acumulan 10 puntos tras las primeras cuatro jornadas. La competencia inmediata la integran Monterrey y Atlas, que han quedado apenas a una unidad, con 9 puntos cada uno.

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Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 Atletico San Luis players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 Atletico San Luis players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El panorama es muy diferente para Tigres, Santos y Juárez, que ocupan el fondo de la clasificación. Los universitarios, conocidos como los Felinos, apenas han conseguido un punto en lo que va de la competencia. Por su parte, tanto los Guerreros como los Rojinegros aún no han celebrado ninguna victoria ni han sumado puntos, lo que los mantiene en la última posición.

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