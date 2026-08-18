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La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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Durante el pasado lunes 17 de agosto de 2026, en La Casa de los Famosos México, Gema Garoa obtuvo la inmunidad y el poder de nominación directa al ganar la prueba del líder frente a Ese Pérez.

Además, se reactivó la dinámica del Elevador del Destino para marcar el inicio de la cuarta semana, lo que permitió a Aldo Rendón cerrar el Cuarto Ibiza y reorganizar a los habitantes en las recámaras restantes.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy martes 18 de agosto:

14:12 hsHoy

Yahir desata polémica por la comida en La Casa de los Famosos 2026: “No puedo dejar que toquen la cocina”

El cantante dejó claro que quiere mantener el control de los alimentos contabilizados, mientras Memo Schutz cuestionó hasta dónde puede llegar su papel dentro de la casa

Yahir - (Instagram/@lacasafamososmx)
Yahir - (Instagram/@lacasafamososmx)

La comida comienza a convertirse en uno de los puntos que pueden generar mayor tensión dentro de La Casa de los Famosos 2026, y Yahir ya dejó clara su postura. Durante una plática con el comentarista deportivo Memo Schutz, el cantante habló sobre el consumo de pan y la necesidad de cuidar los alimentos destinados a las comidas de la jornada.

Leer la nota completa
13:33 hsHoy

Así quedaron los cuartos tras el cierre de la habitación Ibiza

Tras anunciar el cierre de Ibiza, el cuarto donde él dormía, Rendón reubicó a sus compañeros en las otras habitaciones. Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, quienes no fueron elegidos por Aldo para acompañarlo, se trasladaron a la habitación Malibú. Ahí se sumaron a Flor Vigna, Yahir, Masad Altamimi y Mariana Ochoa, quedando Malibú con siete habitantes: Yanet García, Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Flor Vigna, Yahir, Masad Altamimi y Mariana Ochoa.

Por su parte, Rendón se llevó a Luis Chaparro y Ese Pérez a Tulum, donde ya estaban Brianda Deyanara, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Moisés Peñaloza. Así, Tulum quedó conformado por ocho personas: Rendón, Luis Chaparro, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Moisés Peñaloza, convirtiéndose en el cuarto más poblado de la casa.

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza (ViX)
La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza (ViX)

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