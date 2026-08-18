La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Durante el pasado lunes 17 de agosto de 2026, en La Casa de los Famosos México, Gema Garoa obtuvo la inmunidad y el poder de nominación directa al ganar la prueba del líder frente a Ese Pérez.

Además, se reactivó la dinámica del Elevador del Destino para marcar el inicio de la cuarta semana, lo que permitió a Aldo Rendón cerrar el Cuarto Ibiza y reorganizar a los habitantes en las recámaras restantes.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy martes 18 de agosto: