Quién es Gustavo Goés, la nueva promesa goleadora de Brasil que firmó el América

El mediocampista de 18 años llega desde el Sfera FC de São Paulo a préstamo, como parte del plan azulcrema de Almada para pulir talento juvenil. (Instagram/ @gustavogoes08)

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El Club América ha vuelto a apostar por el talento juvenil sudamericano con la incorporación de Gustavo Rodrigues Marcelino Góes, mediocampista ofensivo de 18 años que también puede desempeñarse como delantero.

Su llegada, oficializada por el propio jugador, bajo un préstamo con opción de compra procedente del Sfera FC de São Paulo, reafirma la estrategia azulcrema de reforzar la cantera con jugadores con proyección internacional antes de que exploten en el radar europeo.

Gustavo Góes llega al América a préstamo con opción de compra procedente del Sfera FC de São Paulo. (Instagram/ @gustavogoes08)

Aunque algunos aficionados lo imaginan como un refuerzo inmediato, la realidad es que Góes comenzará en la categoría Sub-21, donde buscará adaptarse al futbol mexicano y seguir el camino de Ícaro da Conceição, otro brasileño que ya se ganó minutos en el primer equipo bajo Guillermo Almada.

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Antecedentes en Brasil

La carrera de Gustavo Góes en el futbol juvenil paulista lo respalda como un goleador nato y una apuesta sólida para el futuro de las Águilas.

Campeón y máximo goleador del Paulista Sub-17 (2025): 20 goles en 26 partidos, cifra que lo convirtió en el artillero más destacado de su categoría.

Paulista Sub-20 (2026): 5 goles en 11 encuentros, manteniendo su productividad frente a rivales de mayor nivel físico.

Autor histórico: anotó el primer gol oficial del Sfera FC en el Campeonato Paulista, dejando huella desde su debut.

Gustavo Góes destacó en Brasil como campeón y máximo goleador del Paulist Sub-17 2025, con 20 goles en 26 partidos. (Instagram/ @gustavogoes08)

Estos antecedentes lo colocaron en el radar y convencieron al América de apostar por él como parte de su proyecto.

Perfil y características de Gustavo Góes

Más allá de las cifras, Góes ofrece cualidades que lo hacen atractivo para el esquema azulcrema.

Versatilidad táctica: puede jugar como mediocampista ofensivo o delantero centro, adaptándose a distintas necesidades del equipo.

Zurda letal: su pierna izquierda es su principal carta de presentación, con capacidad para ejecutar tiros de media distancia y jugadas a balón parado.

Disciplina y proyección: descrito como inteligente, comprometido y proactivo, cualidades que América valora en sus juveniles.

Góes marcó el primer gol oficial del Sfera FC en el Campeonato Paulista y se convirtió en autor histórico del club. (Instagram/ @gustavogoes08)

De esta manera, las Águilas no sólo fichan a un juvenil, sino a un perfil que encaja en la nueva filosofía de Almada de potenciar jóvenes con hambre de triunfo.

América y la apuesta juvenil

La llegada de Gustavo se enmarca en la estrategia institucional de reforzar la cantera con talento internacional, un modelo que ya dio frutos con Ícaro da Conceição.

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El llamado “Método Ícaro” consiste en integrar al futbolista en la Sub-21, darle tiempo de adaptación y abrirle paso al primer equipo si responde a las expectativas.

El América perfila la integración de Góes bajo el camino de Ícaro da Conceição, quien ya sumó minutos con Guillermo Almada. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este cambio de modelo marca una diferencia respecto a la era André Jardine, cuando se ficharon brasileños como Raphael Veiga, Vinícius Lima y Rodrigo Dourado como bombas mediáticas.

Ahora, la apuesta es por juveniles con proyección, capaces de convertirse en cracks antes de que los clubes europeos los capten. Con Góes, América refuerza su compromiso de ser protagonista en la Liga MX y, al mismo tiempo, de convertirse en plataforma para futuras estrellas del futbol mundial.

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