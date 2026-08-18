Vinculan a proceso a "El 20", jefe regional del Cártel de Sinaloa que operaba en Mazatlán. FGR

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La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Adrián “N”, alias “El 20”, jefe regional del Cártel de Sinaloa en Mazatlán y cinco municipios más de Sinaloa, tras su detención en una operación de precisión ejecutada por el Ejército Mexicano el 28 de julio de 2026 en Villa Unión. Un juez decretó prisión preventiva oficiosa y lo remitió al CEFERESO 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia central militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se concretó con la participación conjunta de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. En el operativo también fue detenida una segunda persona, cuya identidad no fue precisada en los comunicados oficiales.

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Quién era “El 20” dentro del Cártel del Pacífico

Adrián “N” controlaba la jefatura regional de la organización en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa, según informó la Sedena. Su influencia abarcaba una franja estratégica del sur de Sinaloa con salida al Pacífico.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Adrián "N", alias "El 20". FGR

Las autoridades le atribuyen participación directa en la agresión del 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, en la que perdieron la vida cinco militares. Además, se le señala por su intervención en las operaciones de 2019 y 2023 contra instalaciones y fuerzas del Ejército Mexicano durante los intentos de detención de Ovidio “N”, alias “Ratón”.

El arsenal decomisado en Villa Unión

Al momento de la detención, la Sedena informó el aseguramiento de dos ametralladoras calibre 7.62 mm, cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, un vehículo y equipo táctico diverso.

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La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Adrián "N", alias "El 20". FGR

La FGR, por su parte, reportó que el material puesto a disposición del Ministerio Público Federal comprendió seis armas largas, entre ellas una ametralladora, mil 240 cartuchos, 30 cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cuatro chalecos balísticos y algunos accesorios tácticos.

La vinculación a proceso y la medida cautelar

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó ante un juez los datos de prueba que acreditan la posible participación de “El 20” en los delitos de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Adrián "N", alias "El 20". FGR

El juez otorgó la vinculación a proceso y decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Adrián “N” quedó recluido en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Además, se fijaron tres meses de plazo para la investigación complementaria.

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Parte de un golpe más amplio a la organización

La Sedena enmarca la captura de “El 20” dentro de una serie de acciones que han afectado las capacidades operativas y logísticas del Cártel del Pacífico en Sinaloa, según la información oficial compartida por la institución.

Entre esas acciones figura la detención de Gabriel “N”, alias “Gabito”, a quien las autoridades vinculan con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en Sinaloa, ocurrido el 23 de enero de 2026. A ese caso se suma la desaparición de cuatro turistas provenientes del Estado de México el 3 de febrero de 2026 en Mazatlán, hecho en el que también se señala a “Gabito”.

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El tercer elemento de esta ofensiva fue el abatimiento de Cristhian “N”, alias “Texas”, jefe de plaza en Culiacán, durante una operación para su detención. Los tres resultados, presentados en conjunto por la Sedena, apuntan a una presión sostenida sobre la estructura de mando regional de la organización en el sur del estado.