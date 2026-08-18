Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Omar García Harfuch durante su participación en la conferencia internacional de la DEA en Argentina. Foto: SSPC

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó su primera participación en la 40ª de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) encabezada por la DEA en Buenos Aires, Argentina, en la que más de 100 países se reúnen para hablar de seguridad y combate a los cárteles.

Este año, la cumbre se realizó bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, en la que se reunirán entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad y delegados de los países miembros y observadores que la integran, así como organizaciones policiales internacionales.

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Durante su intervención, Harfuch expuso la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementada en el país, así como los logros que se han alcanzado con la reducción del 51% de homicidios y los decomisos de droga por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, explicó que el objetivo común “debe ser que el fentanilo, metanfetamina y cualquier otro tipo de droga no llegue a las calles y, sobre todo, que menos personas pierdan la vida por esas drogas. Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”.

Durante la conferencia fue cuestionado sobre las recientes detenciones de objetivos prioritarios

Harfuch con el director de la DEA, Terry Cole. Foto: SSPC

Harfuch destacó que también fue cuestionado sobre los objetivos prioritarios que han sido detenidos en los meses recientes, entre los que destaca Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de los Reyes, y Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, identificado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

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Lo anterior llevó al titular de la SSPC a hablar sobre los operativos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la dependencia que encabeza, así como del reforzamiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la administración de Sheinbaum.

Esta conferencia se realizará del 18 al 20 de agosto, por lo que Harfuch participará durante esos días en las conversaciones estratégicas para el intercambio de inteligencia con el objetivo de combatir al narcotráfico, el lavado de dinero y el narcoterrorismo.

Sheinbaum adelantó la participación de Harfuch en la conferencia internacional de la DEA

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el pasado viernes 14 de agosto que García Harfuch viajaría a Buenos Aires para participar en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

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Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria anunció que la decisión se tomó por unanimidad del gabinete federal, ya que la asistencia de García Harfuch no estaba contemplada en un principio.

De acuerdo con la presidenta, el secretario había dejado la determinación en manos sus manos, por lo que consultó a unos 15 integrantes del gabinete —entre ellos representantes militares, navales y civiles— antes de autorizar el viaje.

Sheinbaum explicó que la primera reacción del gobierno fue rechazar la invitación. “De principio habíamos dicho que no, porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, aseguró.

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Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 14 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

Sin embargo, cambiaron su postura debido el alcance del foro, ya que Sheinbaum señaló que el evento concentraría a secretarios de seguridad de todo el mundo —no solo de Latinoamérica— y que esa audiencia representaba una oportunidad para exponer los avances del país en materia de seguridad. Ese razonamiento, respaldado por unanimidad del gabinete, fue el elemento que definió la decisión final.

“Más allá de que sea la DEA, el gabinete decidió que es importante que vaya a mostrar los datos y que la estrategia de coordinación sin subordinación está dando resultados”, puntualizó la presidenta desde Palacio Nacional.

Finalmente, aseguró que su participación no implicaba subordinación a Estados Unidos, sino la intención de mostrar las acciones en materia de seguridad y los resultados obtenidos durante los últimos meses.

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