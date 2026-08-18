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Receta de champiñones en salsa verde: la opción ligera y sin carne para quienes busquen una alternativa al chicharrón

Esta preparación mantiene el carácter y la sazón del plato, con beneficios nutricionales adicionales y una textura que sorprende

Plato de barro con setas, papas y salsa verde. Cilantro fresco. Tortillas de maíz envueltas en tela. Recipiente con salsa verde. Mesa de madera.
Un plato de barro con setas y papas cocidas en salsa verde se presenta sobre una mesa de madera junto a tortillas y un recipiente adicional de salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La salsa verde es un clásico de la cocina mexicana, protagonista en innumerables guisos y antojitos. En muchas mesas, el chicharrón suele ser el ingrediente estrella de este platillo, pero existen alternativas que permiten disfrutar el mismo sabor con un perfil más ligero.

Los champiñones en salsa verde ofrecen una opción saludable, apta para quienes buscan reducir el consumo de grasas animales o prefieren una dieta vegetariana, sin perder la esencia de la receta tradicional.

Esta preparación mantiene el carácter y la sazón del plato, con beneficios nutricionales adicionales y una textura que sorprende.

Plato de barro con setas en salsa verde, cilantro y rodajas de lima. Se observan cuencos de arroz, tortillas, salsa verde, ajos y chiles.
Un platillo vegetariano mexicano de setas en salsa verde se presenta en un plato de barro, acompañado de arroz, tortillas y salsa, y guarniciones frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar champiñones en salsa verde

Aquí tienes una receta sencilla y rápida para preparar champiñones en salsa verde, ideal para acompañar arroz, pasta, pollo o como guarnición:

Ingredientes

  • 500 gramos de champiñones frescos (pueden ser blancos o cremini)
  • 1 manojo de cilantro fresco
  • 2-3 chiles verdes (puede ser serrano o jalapeño, al gusto)
  • 1/4 de cebolla blanca
  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de caldo de pollo o de vegetales
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal y pimienta al gusto

Instrucciones

  1. Lava y rebana los champiñones en láminas no muy delgadas.
  2. Prepara la salsa verde: Licúa el cilantro, los chiles, la cebolla, el ajo y el caldo de pollo o vegetal hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio. Agrega los champiñones y sofríe hasta que comiencen a soltar su jugo y se vean dorados (aproximadamente 5-7 minutos).
  4. Vierte la salsa sobre los champiñones, baja el fuego y cocina durante 10 minutos más, hasta que la salsa espese un poco y los sabores se integren. Si lo prefieres más caldoso, agrega un poco más de caldo.
  5. Sazona con sal y pimienta al gusto.
  6. Sirve caliente. Puedes acompañar con tortillas, arroz blanco o como relleno de quesadillas.
Infografía con cinco pasos de receta: lavar y rebanar champiñones, licuar salsa verde, sofreír champiñones, cocinar en salsa y servir el plato final.
Una infografía ilustra los cinco pasos para cocinar champiñones en salsa verde, desde la preparación de ingredientes hasta el emplatado final con acompañamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de preparar champiñones en lugar de chicharrón en salsa verde

Preparar champiñones en lugar de chicharrón en salsa verde ofrece varios beneficios relacionados con la salud, la dieta y algunos aspectos prácticos:

1. Menor contenido de grasa y calorías

  • Los champiñones contienen poca grasa y son bajos en calorías.
  • El chicharrón, al ser piel de cerdo frita, tiene un alto contenido de grasa saturada y calorías.

2. Opción vegetariana y apta para más personas

  • Los champiñones permiten que la receta sea apta para vegetarianos, veganos y personas que no consumen carne de cerdo.
  • Es una alternativa práctica cuando se cocina para grupos con diferentes restricciones dietéticas.

3. Aporte de nutrientes y fibra

  • Los champiñones ofrecen fibra, vitaminas del grupo B (como niacina y riboflavina), minerales como el selenio y el potasio, y antioxidantes.
  • El chicharrón aporta principalmente grasa y proteína, pero carece de la variedad de nutrientes de los champiñones.

4. Reducción de colesterol

  • Los champiñones no contienen colesterol.
  • El chicharrón es alto en colesterol, lo que puede afectar la salud cardiovascular si se consume frecuentemente.

5. Facilidad de digestión

  • Los champiñones son fáciles de digerir para la mayoría de las personas.
  • El chicharrón puede resultar pesado o causar malestar digestivo en algunas personas.

6. Menor huella ambiental

  • El cultivo de champiñones tiene un menor impacto ambiental comparado con la producción y procesamiento del chicharrón.

7. Versatilidad y sabor

  • Los champiñones absorben bien los sabores de la salsa y aportan una textura agradable sin ser grasosos.
  • Permiten variar la receta con otros ingredientes vegetales o proteínas.

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