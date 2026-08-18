Ricardo Monreal aclara que Sheinbaum no tenía “malas intenciones” con la “lista negra” de medios y periodistas

Ricardo Monreal aseguró que la presidenta no tenía la intención de dañar la imagen de sus críticos. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

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Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, no tenía malas intenciones al difundir una lista con nombres de periodistas y medios de comunicación críticos de su gobierno.

Ayer, ante medios de comunicación, el diputado zacatecano marcó distancia de las cuestionada “lista negra” de periodistas, analistas y críticos de la “cuarta transformación”, la cual difundió la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, durante la última emisión de su programa “Derecho de Réplica”.

Monreal Ávila aclaró que está en “desacuerdo categórico” con cualquier lista que pueda afectar la relación con quienes expresan posiciones distintas. Aunque, en los hechos, su partido lleva a cabo acciones que parecen dar paso a la censura e intimidación.

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Monreal también deslinda a Sheinbaum

Frente a los micrófonos de los reporteros, Ricardo Monreal también desmarcó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues lo presentado por su consejera jurídica no tenía la intención de afectar a alguna persona que piense distinto.

Insistió en que es momento de cerrar filas con la titular del Poder Ejecutivo Federal, sobre todo, por las presiones externas de Estados Unidos, y el retiro de visas a personas cercanas al oficialismo.

“De que es un momento clave para cerrar filas con la presidenta, que si en algún momento se requería la unidad de mexicanos y mexicanas al margen de ideologías políticas, es este el momento en el que debemos estar unidos y que obviamente yo ya he expresado categóricamente mi desacuerdo con cualquier tipo de listas que vayan a ensombrecer una relación fresca, sana, institucional con todos los comunicadores y con todos aquellos que se dedican a escribir o a expresar sus ideas”, comentó el legislador.

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Además, afirmó que la presidenta mexicana es “demócrata” y que este tipo de acciones, como la publicación de las listas, el pasado 12 de agosto en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, no corresponden a su forma de actuar.

“Yo creo que ha quedado claro que no hay la intención de ningún tipo de afectar a ninguna persona que piensa distinto que el gobierno o que las estructuras políticas que en este momento mantienen el ejercicio del poder”, agregó.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó la lista en su programa "Derecho de Réplica". Crédito: Cuartoscuro

Reconoce que listas “genera encono”

Ricardo Monreal no tuvo de otra más que reconocer que listas, como la hecha por Luisa María Alcalde, generan “encono en la sociedad”. Basta ver las reacciones en redes sociales y diversos medios de comunicación al respecto.

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Sin embargo, también consideró que, al no tener malas intenciones, las críticas contra la mandataria no irán más lejos, pues, según él: “es demócrata”.

“Hay que olvidarse de eso y no es la intención de la presidenta este tipo de circunstancias. Simplemente, creo que no se va a hacer. La presidenta es demócrata, estoy seguro de eso”, expresó el diputado.

Artículo 19 condena “red de amplificación digital”

Mientras Ricardo Monreal salía a justificar a la presidenta y a su consejera jurídica, la organización Artículo 19 expresó su preocupación por la supuesta “red de amplificación digital”, en el que se incluyen listas de periodistas, comentaristas, analistas políticos, opositores políticos del gobierno y presuntas cuentas anónimas en redes sociales.

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“El 12 de agosto, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, presentó un análisis de una supuesta “red de amplificación digital” en el que se incluyen listas de periodistas, comentaristas, analistas políticos, opositores políticos del gobierno y presuntas cuentas anónimas en redes sociales. Esto no sólo contraviene los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad del uso de recursos públicos y las funciones que el propio Estado mexicano se atribuye.

Este martes en la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Además, explicó que la supuesta red ‘evidentemente está bien coordinada’. De acuerdo con el análisis, se conforma de cuatro ‘capas’ con funciones distintas, junto con las cuentas que las integran y las tendencias que han amplificado. Con ello, planteó la existencia de una acción organizada entre sus participantes, sin explicar la metodología técnica ni los criterios utilizados para sustentar dicha conclusión”, advirtió la organización civil.

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Pese a las duras críticas que recibieron Sheinbaum y Alcalde Luján, Ricardo Monreal salió en su defensa al asegurar que la presidenta no tenía “malas intenciones” al difundir una “lista negra” de medios y periodistas críticos.