“Crueles medidas contra la clase media y los pobres”: dijo Zavala a 4T por querer cerrar consultorios de farmacias

Margarita Zavala, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió contra el dicho en contra de los consultorios de farmacias que este martes dio el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Y es que el subsecretario señaló durante la conferencia matutina del Palacio Nacional que los consultorios de farmacias representan un riesgo para la salud y la vida porque no tienen la capacidad de atender enfermedades crónicas.

“La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama fue la resolución inmediata, porque simplemente hay que pararse en el consultorio y se le atiende. Pero en realidad es un gran engaño, los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia”, apuntó el también llamado Zar de la Salud.

“Alguien que tiene diabetes, hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner el peligro su salud y su vida. Esto está documentado”, añadió.

Sumado a ello criticó las condiciones laborales de los médicos que son contratados en esos establecimientos, pues dijo que no reciben prestaciones, tienen contratos periódicos que no generan antigüedad y además los médicos tienen la presión de fungir como agentes de venta, lo que provoca que a veces receten más medicamentos de los que necesita el paciente.

“Básicamente el personal de salud está bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud [...] es que (los pacientes) salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no correctamente indicados”, aseveró.

En ese sentido la oposición criticó que la Cuarta Transformación (4T) orquestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está buscando desaparecer dichos consultorios de farmacia.

Una de ellas fue Margarita Zavala, también esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien apuntó que a la actual administración no le importa la salud de las y los mexicanos, pues además de querer quitar este tipo de consultorios en el pasado “desmanteló” al Seguro Popular.

“No les bastó con destruir el seguro popular, ni con el desmantelamiento del sistema de salud en México; ahora Morena quiere cerrar los consultorios de las farmacias. Es una más de sus crueles medidas contra la clase media y los mas pobres de México”

De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), Antonio Pascual Feria, quien dijo en una entrevista para Milenio, hay cerca de 18 mil Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), los cuales otorgan más de 350 mil consultas a diario, lo que hace inviable quitar ese servicio médico, ya que miles de personas se quedarían sin atención médica.

Apuntó que en México no existe una garantía universal de atención médica a toda la población. En algunos casos porque hay población que “no quiere hacer largas filas” en alguna de las unidades médicas de su afiliación por cursar un “padecimiento menor”.

“Actualmente no hay una garantía universal de atención a toda la población [...] Han tenido tanto éxito por la proximidad que tienen con las comunidades, por reducir los tiempos cuando se trata de males menores y no estar horas en salas de espera”.

Según adelantó López-Gatell la desaparición de los consultorios de farmacia será paulatina, al reconocer que no hay una “oferta suficiente de médicos e instalaciones de salud públicas” pero que será cubierta por el sistema de salud de AMLO.

