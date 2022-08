Quién es Víctor González Torres, el excéntrico millonario detrás del Dr. Simi

Los peluches del Dr. Simi se han vuelto populares en los conciertos en México (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Los peluches del Doctor Simi se han vuelto populares en las últimas semanas, debido a que se popularizado el aventarlos a los artistas en los conciertos que acontecen en México; sin embargo, dicha práctica se ha extendido a los connacionales en otros países que llevan la representación de la botarga para regalar a los cantantes, en su gran mayoría.

Rosalía, Lady Gaga, My Chemical Romance, por mencionar algunos, son los “afortunados” famosos que cuentan con su doctor de edad avanzada, con el pelo y bigote cubierto por completo de canas, el cual porta su bata blanca.

Sin embargo, su trascendencia no solo reside en los afamados peluches, sino en la popular botarga que ameniza el tiempo de espera en las farmacias y consultorios de la marca Farmacias Similares, mismos que son propiedad del millonario Víctor González Torres.

¿Quién es Víctor González Torres?

El empresario se graduó de la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana (Foto: Eunice Adorno/Cuartoscuro)

Víctor Manuel González Torres nació en el año de 1947 en una familia inmiscuida en los negocios relativos al ámbito de la salud, así como en la política nacional. Sus hermanos son dueños de Farmacias Fénix, Farmacias de Genéricos y laboratorio IGFA; mientras que otro de ellos fue el fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge González Torres.

Sin embargo, Víctor González aumentó su popularidad cuando se convirtió en dueño de la cadena de Farmacias Similares en 1997, mismas que que pertenecen al Grupo Por Un País Mejor, el cual engloba a dicha farmacia, Análisis Clínicos del Dr. Simi, Laboratorios Best y Transportes Farmacéuticos Similares.

Dicho emprendimiento lo inició luego de que Laboratorios Best perdió su principal cliente: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hasta 2016, de acuerdo a la revista Expansión, la empresa contaba con más de 5 mil establecimientos, en los cuales recaudó alrededor de USD 2 mil 615 millones en dicho año.

Candidatura a la Presidencia de la República

En 2005 anunció su deseo por participar en las elecciones de 2006 (Foto: Twitter/@MennyValdz)

A mediados de 2005, meses antes de que se llevarán a cabo los comicios del 2006, el empresario manifestó públicamente su deseo por competir por la Presidencia de la República, tal como lo había hecho su hermano en 1994.

No obstante, su paso por la política no fue tranquilo como se pensaría, debido a que la ley electoral no contemplaba las candidaturas independientes, sino que todos los candidatos debían pertenecer a un partido político registrado.

Ante la falta de dicha figura en la ley, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) le negó su participación en el proceso; aunado a que el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina escogió a la actual senadora Patricia Mercado como su representante.

Días más tarde, González instó a la ciudadanía que lo apoyaba que pusiera el nombre completo del empresario en la zona en blanco que tienen las boletas electorales; algunos ciudadanos siguieron el consejo, pero el órgano colegiado no tomó como tales los votos, sino que los contabilizó como nulos.

Excentricidades

El empresario modificó su automóvil (Foto: Twitter/@PonchoMunoz)

Más allá de su inesperado paso en la política o su éxito empresarial, González Torres ha sido señalado por algunos, aunque pocas, excentricidades que ha hecho en público, entre las que destaca su peculiar personaje: Dr. Simi.

Durante el 2016, con el auge de redes sociales como Twitter, se volvió popular un tuit que mostró imágenes del Simimóvil, es decir, el automóvil en que se transportaba el empresario. Se trataba de un lujoso Bentley que fue “tuneado” con alusiones a su marca.

Este es EL TUITAZO de #viernesderoñas

"Cuando amas tu marca y dejas a un lado el logo de #Bentley ...welcome #Simimovil"#SoloEnMexico

RT pic.twitter.com/GyZxq3zKnu — Poncho Muñoz (@PonchoMunoz) October 8, 2016

En las imágenes se pudo observar que el logo de la marca de autos fue modificada y, en su lugar, se observó el rostro de la popular botarga; además de que en lugar del nombre del vehículo, se encontraba una placa con la leyenda: “Simimóvil”.

