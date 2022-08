“Suena bonito pero fíjate lo peligroso”: Damián Zepeda estrenó podcast en YouTube y ya arremetió contra AMLO

(Foto: Twitter/@damianzepeda//Cuartoscuro)

Bajo el nombre de Día-D, Damián Zepeda, senador por el PAN, estrenó su propio podcast y, en su primera transmisión por YouTube, decidió hablar sobre la Reforma Electoral de AMLO, donde señaló dos puntos que, de acuerdo con él, serían catastróficos para la vida electoral de México.

Este lunes 15 de agosto inició la transmisión del programa en el que se promueve la visión del PAN sobre los procesos políticos de México, con lo que se suma al espacio de la ContraMañanera de Kenia López Rabadán para plantear una serie de segmentos que se oponen a lo que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así que durante su programa, el senador señaló que, en relación a la iniciativa presidencial que alteraría la vida político-electoral de México, es una reforma amplia que trata muchos temas, pero el “corazón” de la propuesta contiene dos en particular que no comparte, pues procura el empoderamiento del gobierno y no del ciudadano.





El primer punto que señaló es que AMLO busca controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la designación de nuevos consejeros electorales, esto porque, si se llega a probar la iniciativa, se renovará todo el Consejo General, donde los tres poderes de la unión presentarán 60 candidatos que serán electos por el pueblo.

Esto quiere decir que todos los consejeros actuales serían despedidos y para que sean consejeros del INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) deberán de ser ratificados por el voto popular, a lo que dijo que no se trata de un concurso de popularidad.

“Suena bonito pero fíjate lo peligroso”, declaró. De acuerdo con la iniciativa de AMLO, la Presidencia de la República propondría 20 nombres, el Congreso de la Unión otros 20 (10 en Cámara de Diputados y 10 en el Senado de la República) y, finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los 20 que faltan, pero apuntó que esto sería una simulación, pues AMLO, además de presidir el ejecutivo, tiene la mayoría en el legislativo e influye en el judicial.

“La trampa está en […] si él tiene el poder de proponer a los que él quiere, pues va a proponer a los que van a quedar”





Aunado a esto, Zepeda Vidales arremetió contra el proceso planteado por AMLO para que los partidos conformen el Congreso de la Unión, algo que, según el panista, busca legitimarse a través del desprecio de la ciudadanía a la figura de los legisladores de representación proporcional, también conocidos como plurinominales.

Y es que con la iniciativa de AMLO se busca eliminar la posibilidad de que el ciudadano vote directamente por algún candidato en específico, esto porque los partidos políticos serían los responsables de generar listas de candidatos por las cuales se votaría.

Posteriormente, de acuerdo a la votación de la población y el porcentaje que esto represente, se asignarán los curules a las y los militantes de los diferentes partidos políticos, algo que fue catalogado como una trampa a la ciudadanía, pues, en primer lugar, genera un alejamiento entre el candidato con su elector y, en un segundo término, favorece la colocación de impresentables en el Congreso.

Esto también va a eliminar los porcentajes de votación de muchos partidos y “hace que en el Congreso, los grandes partidotes, particularmente Morena, siga teniendo una sobrerrepresentación”, lo cual contendría la decisión del pueblo en las urnas, por lo que aseguró que el PAN nunca va a votar en favor de esta iniciativa.

