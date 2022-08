Metro de la CDMX: el tesoro pictórico que está oculto en las estaciones Tacubaya y Copilco

En el metro Tacubaya puede encontrarse un mural titulado Del Códice al Mural. Foto: Guillermoceniceros.com

Si vives en la Ciudad de México, capital del país, o alguna vez la has visitado, seguramente has viajado en uno de sus medios de transporte más famosos de esta urbe: el metro. Y es que este medio para trasladarse puede llevarte del norte al sur, del oriente al poniente, del norte al oriente, del sur al poniente, etc., por únicamente cinco pesos.

Esto convierte al metro de la capital en uno de los medios de transporte más económicos de México, además de uno de los más seguros y rápidos. Sin embargo, el metro tiene algunos otros atractivos, por ejemplo, hay estaciones en las que se hacen exposiciones culturales, en donde se instalan vitrinas y se exhiben fotografías, artesanías, pinturas, etc.

Incluso, hay dos estaciones en las que existen impresionantes murales que muestran parte de la historia de México. Estas son Copilco, de la línea 3 o línea verde, que va de Universidad a Indios Verdes, y Tacubaya, que conecta a la línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán; la 9, que va de Tacubaya a Pantitán, y la 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario.

La estación del metro Copilco es una de las más utilizadas por los estudiantes que toman sus clases en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y por los habitantes del sur de la capital. Otra de las principales características de esta estación, son sus coloridos murales, lo que la convierten en un espacio cultural.

Los murales de ambas estaciones fueron creaciones del artista Guillermo Ceniceros. Foto: Guillermoceniceros.com

Estos murales es un trabajo realizado por Guillermo Ceniceros, quien nació el 7 de mayo de 1939 en el poblado del Salto, en Durango. Estudió Diseño Industrial en la Universidad de Nuevo León, y posteriormente aprendió y trabajo con uno de los artistas más reconocidos y talentosos que ha dado México: David Alfaro Siqueiros, en siete de sus más importantes trabajos, entre ellos, La marcha de la humanidad.

No solo realizó murales en el metro Copilco, pues también tuvo la oportunidad de plasmar su arte en la estación del metro Tacubaya, una de las más transitadas de todo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Gracias a ello, en 1999 fue nominado al concurso de arte mundial. Su reconocimiento lo llevó a pintar a otros países, tales como Canadá, Chile y la ex Yugoslavia. En 2010, con motivo del Bicentenario de la Independencia de México, donó un mural a la Cámara de Diputados.

En el lenguaje, Guillermo Ceniceros gusta de la literalidad, en su prosa y poesía. Según su amigo, el escritor Juan Rulfo, las pinturas de Ceniceros, eran la forma en la que imaginaba los paisajes de su obra Pedro Páramo, obra que posiblemente sea la más sobresaliente de la literatura mexicana.

¿Qué representan los murales?

En la actualidad, existen dos recintos importantes que mantienen su obra, uno de ellos es el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros, inaugurado en 1998, por el gobierno del estado de Durango. El otro, es su propio estudio de arte, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México.

El perfil del tiempo, es el título del mural plasmado en metro Copilco.

En cuanto al mural del metro Copilco, éste lleva por nombre El perfil del tiempo, y fue creado por Ceniceros en 1999. Consta de cinco paneles de cada lado, y cubre ambos andenes del metro, así como los cubos de las escaleras. En ellos se retrata: prehistoria; culturas madre; grandes imperios y Mesoamérica.

Asimismo, se reproducen algunas obras de arte de autores consagrados como Pablo Picasso y Leonardo Da Vinci. Según el autor, el motivo de la obra es que los usuarios del metro puedan contemplar el pasado de la humanidad como un viaje que los ha traído hasta el presente.

En cuanto a los murales del metro Tacubaya, fueron inaugurados en 1997 y se llaman Del Códice al Mural. Se trata de “la síntesis de 2 códices: el Ramírez y el Boturini, y plasma la peregrinación de los mexicanos, desde su salida de Aztlán hasta que llegaron al Valle de México para fundar Tenochtitlán”, según explica Ceniceros.

