Familiares de mineros acusaron que se ha perdido mucho tiempo en labores de rescate

A relative of a miner trapped in a coal mine that collapsed, speaks to the media outside the mine, in Sabinas, Coahuila state, Mexico August 13, 2022. REUTERS/Daniel Becerril

Familiares de los mineros atrapadas en una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, acusaron que se ha perdido mucho tiempo en los trabajos de rescate, al tiempo que denunciaron falta de resultados por parte de las autoridades; así lo dieron a conocer a través de una conferencia de prensa este domingo 14 de agosto.

Derivado del poco avance que se ha logrado a 11 días de que una decena de trabajadores quedaron a atrapados a 60 metros de profundidad, las familias afectadas se mostraron inconformes con los trabajos de extracción de agua para poder liberar a sus seres queridos.

Ante el anuncio por parte del equipo de rescate de que el nivel de agua subió 12 metros a causa de las lluvias, los familiares cuestionaron las acciones emprendidas. “Desde un principio ellos debieron haber atacado los caños generales de Conchas Norte, para darle más rapidez al flujo de agua. Si hubieran sido muchas horas (de lluvia) a lo mejor sí, pero no llovía bastante o fue muy poco tiempo”.

The relative of a miner waits for news outside the facilities of a coal mine where a mine shaft collapsed leaving miners trapped, in Sabinas, in Coahuila state, Mexico, August 9, 2022. REUTERS/Luis Cortes

“Yo no me he ido de aquí desde que pasó el accidente, y a mí me ha tocado ver que el agua no fluye, han sido varios días, para por horas. No sé a qué se deba, si el personal que las está cuidando no está al pendiente, no sé cual sea el problema, pero de que paran las bombas, sí paran”, declaró una de las afectadas.

Información en desarrollo...