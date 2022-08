“Perdió el control del país”: Alito Moreno responsabilizó a AMLO de la ola de violencia en México

El líder del PRI se lanzó contra el presidente López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), culpó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la jornada de violencia que se vivió en Guanajuato, Guadalajara y Baja California.

A través de su cuenta de Twitter, el líder del PRI publicó un video en el que aseguró que “este será el sexenio más violento de nuestra historia” ya que “México se ha convertido en el país de las desapariciones, los feminicidios, las masacres y los asesinatos de los periodistas”.

De acuerdo con Moreno Cárdenas la estrategia de seguridad de López Obrador no ha sido la más eficiente pues la “violencia en México ha alcanzado niveles inalcanzable”.

“Lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno Federal de Morena prefiere culpar al pasado y aferrarse a sus apuestas. Una política social fallida que ha resultado en cada vez más mexicanos en situación de pobreza y sin acceso a la salud”, externó Alito, como es conocido en la esfera política del país, a lo largo de una grabación de casi tres minutos.

Narcobloqueos, autos incendiados y civiles armados fueron algunos de los hechos que se dieron en algunos estados de la República (Foto: Twitter/@jandroDmos)

Asimismo, criticó los proyectos insignia de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), como lo son la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues afirmó que no representan un “beneficio” para los mexicanos. No obstante, desaprobó el posible decretazo con el que el mandatario busca unir a la Guardia Nacional (GN) a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“López Obrador busca imponer su voluntad por la vía del decreto al saber que no cuenta con los votos para pasar esta reforma en la Cámara de Diputado, atentando así, contra la Constitución y contra la división de poderes, al más puro estilo de los dictadores”, sentenció.

Narcobloqueos, autos incendiados y civiles asesinados, la violencia en México

Durante los últimos días, Guanajuato, Guadalajara y Baja California han sido el escenario en donde el crimen organizado ha atentado contra la paz de su ciudadanía debido a los narcobloqueos, incendios de automóviles y tiendas de autoservicio, balaceras y civiles asesinados que han orquestado a plena luz del día.

Guanajuato, Guadalajara y Baja California fueron los estados más afectados (Foto: Especial)

La violencia en México ha puesto en duda la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, debido a que él mismo ha sido enfático en que no se debe de combatir al crimen organizado de manera frontal, sino beneficiando a los mexicanos a través de políticas púbicas bajo el lema “abrazos, no balazos”.

El viernes pasado, en un noticiero local de Baja California, transcendió un mensaje supuestamente mandado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la que anunciaron que realizarán destrozos en la entidad hasta que el gobierno libere a sus integrantes.

“Sólo para avisarles que habrá toque de queda este viernes sábado y domingo a partir del día viernes a las 10 de la noche hasta el día domingo a las 3:00 am vamos a hacer un desmadre para que el put* gobierno libre nuestra gente. Somos Cártel Jalisco Nueva Generación no queremos lastimar a gente buena es mejor que no salgan vamos a levantar a todo aquel que se vea esos días en la calle. Puro CJNG”, se lee en el comunicado presuntamente de la asociación delictiva.

Narcobloqueos en Jalisco habrían posibilitado el escape de "El Doble R" (Foto: Twitter/@JorgeMedellin95)

Sin embargo, dicho mensaje también circuló en Parral, Chihuahua y en Colima, por lo que podría tratarse de un mensaje falso, aunque aún se desconoce el origen de este.

Esta serie de hechos reflejan la ola de violencia que atenta contra México, mismos que han sido reflejados en los datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual, según con su reporte del mes de junio, ha superado los 120 mil homicidios dolosos.

