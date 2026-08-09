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Marina y Profepa aseguran 10 mil huevos de tortuga golfina en Los Cabos, BCS

Las acciones de resguardo se dieron tras el arribazón de aproximadamente 140 tortugas a la playa El Médano

Marina y Profepa aseguran 10 mil huevos de tortuga golfina en Los Cabos, BCS. (Foto: Profepa)
Marina y Profepa aseguran 10 mil huevos de tortuga golfina en Los Cabos, BCS. (Foto: Profepa)
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Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), aseguró alrededor de 10 mil huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) durante una arribazón registrada en Playa El Médano, Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El operativo reunió a elementos navales, inspectores federales, el XV Ayuntamiento de Los Cabos y personal del sector hotelero, quienes llevaron a cabo las acciones pertinentes para proteger los nidos de 140 tortugas que llegaron a la playa.

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Semar, Profepa y Conanp aseguran nidos de 140 tortugas en Playa El Médano

Las autoridades aplicaron protocolos de protección y conservación del medio ambiente marino para resguardar cada nido identificado durante la arribazón. Una vez recuperados, los huevos fueron llevados a campamentos tortugueros conforme a los procedimientos establecidos para favorecer su incubación, ahí permanecerán en incubación hasta la liberación de las crías.

La Secretaría de Marina (Semar) señaló que la acción busca proteger el ciclo reproductivo de la especie y reducir los riesgos derivados tanto de la actividad humana como de factores naturales. La coordinación interinstitucional, que incluyó al municipio y al sector privado hotelero, fue determinante para cubrir el perímetro de anidación durante toda la llegada masiva de ejemplares.

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Marina y Profepa aseguran 10 mil huevos de tortuga golfina en Los Cabos, BCS. (Foto: Profepa)
Marina y Profepa aseguran 10 mil huevos de tortuga golfina en Los Cabos, BCS. (Foto: Profepa)

La tortuga golfina es una de las especies de quelonio marino más presentes en el litoral mexicano del Pacífico. Sus llegadas masivas a las costas, conocidas como arribazones, concentran miles de nidos en un lapso breve, lo que las convierte en momentos de alta vulnerabilidad frente al saqueo.

En Michoacán detuvieron a un hombre por sustracción ilegal de esta especie

El pasado 5 de agosto, la Profepa dio a conocer que personal de su Oficina de Representación en Guerrero emitió un dictamen pericial en materia de fauna silvestre a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la detención de un hombre que transportaba 202 huevos de tortuga marina golfina en una bolsa de plástico.

Los huevos se encontraban en aparente buen estado y con características de reciente desove: aún conservaban arena fresca. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Al estar fuera de su nido de incubación y expuestos a temperatura ambiente, los huevos presentaban un grado mínimo de deshidratación. Para favorecer la supervivencia de la especie, la Profepa los trasladó al Campamento Tortuguero del Hotel Ritz Acapulco, donde fueron incubados de inmediato como parte del Programa de Apoyo para la Protección de la Tortuga Marina en la Bahía de Acapulco.

Retirar los huevos de su medio natural altera el proceso germinativo: las condiciones externas difieren de las del nido, y el manejo inadecuado durante el transporte puede interrumpir el desarrollo normal del embrión. El daño real solo podrá determinarse tras un periodo de 45 a 50 días de incubación, con base en el porcentaje de sobrevivencia o mortandad que se registre.

Varias crías de tortugas marinas de caparazón oscuro y estriado caminan sobre arena de color claro
El parque es hábitat de tres especies de tortuga marina: Laud, Carey y Golfina. (Gobierno de México)

Cinco datos sobre la tortuga golfina

  • Es la tortuga marina más pequeña. La golfina mide unos 60 centímetros y pesa unos 45 kilos.
  • Pone huevos en grupo. Miles de tortugas llegan juntas a la playa para poner sus huevos.
  • Pone muchos huevos. Cada tortuga puede poner hasta 100 huevos en cada nido.
  • Come de todo. La golfina come medusas, cangrejos, algas y peces.
  • Está en peligro. La pesca, la basura y el robo de huevos ponen en riesgo a la especie.

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