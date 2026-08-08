EN VIVO | ¿Cómo está el tráfico hoy 8 de agosto? Bloqueos, accidentes y manifestaciones en el Valle de México

Con motivo de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco, la SSC de la Ciudad de México establecerá un dispositivos de seguridad, prevención y vialidad, en el que participarán mil 731 policías, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes, organizadores y participantes de los eventos.