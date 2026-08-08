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EN VIVO | ¿Cómo está el tráfico hoy 8 de agosto? Bloqueos, accidentes y manifestaciones en el Valle de México

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En pocas líneas:

    03:43 hsHoy

    Las autoridades de la Ciudad de México informaron que hay reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.

    También se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

    Tama precauciones y considera vías alternas.

    Autoridades de la CDMX reportaron cierre de vialidades en varios puntos de la capital. Crédito: @OVIALCDMX
    Autoridades de la CDMX reportaron cierre de vialidades en varios puntos de la capital. Crédito: @OVIALCDMX
    02:04 hsHoy

    Con motivo de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco, la SSC de la Ciudad de México establecerá un dispositivos de seguridad, prevención y vialidad, en el que participarán mil 731 policías, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes, organizadores y participantes de los eventos.

    La SSC de la Ciudad de México realizará operativos durante los conciertos de Harry Styles. Crédito: X/ @OVIALCDMX
    La SSC de la Ciudad de México realizará operativos durante los conciertos de Harry Styles. Crédito: X/ @OVIALCDMX
    23:39 hsAyer

    Reporte vial: Las autoridades de la Ciudad de México informaron que hay un cierre en el carril de extrema izquierda de entrada a Zacatepetl, dirección San Jerónimo, por trabajos de mantenimiento.

    Recomiendan que disminuya su velocidad y atienda los señalamientos.

    De ser necesario, considera vías alternas.

    22:24 hsAyer

    Reporte vial: Las autoridades del Estado de México informaron que se registra avance lento, derivado de la volcadura de un vehículo, sobre Av. Central, con dirección a la Ciudad de México, la afectación es de 1.5 kilómetros.

    Toma precauciones y considera vías alternas.

    La Avenida Central, en el Estado de México, presentó congestión vial este sábado. Crédito: X / @C5Edomex
    La Avenida Central, en el Estado de México, presentó congestión vial este sábado. Crédito: X / @C5Edomex
    21:46 hsAyer

    Reporte vial: El gobierno de la Ciudad de México informó que para mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.

    Maneja con precaución y considera vías alternas.

    Autoridades de la CDMX implementan modo reversible en Circuito Interior. Crédito: X/ @OVIALCDMX
    Autoridades de la CDMX implementan modo reversible en Circuito Interior. Crédito: X/ @OVIALCDMX
    20:20 hsAyer

    Reporte vial: De acuerdo con las autoridades del Estado de México, se registra avance lento, derivado de un accidente, sobre la carretera federal México-Texcoco, con dirección a Texcoco, la afectación es de 1.5 kilómetros.

    Maneja con precaución y considera vías alternas.

    Reportan avance lento en la carretera federal México-Texcoco. Crédito: X/ @C5Edomex
    Reportan avance lento en la carretera federal México-Texcoco. Crédito: X/ @C5Edomex
    19:41 hsAyer

    Calz. de los Misterios registra carga que no de deja de avanzar de Contera hacia Ricarte.

    19:41 hsAyer

    Se restablece la circulación de 5 de Mayo a la altura de Palma, después de manifestantes.

    17:47 hsAyer

    Precaución vial: manifestantes bloquean la circulación de 5 de Mayo a la altura de Palma.

    Alternativa vial: Simón Bolívar y República del Salvador.

    Imagen OIXLH43EFJEUJELFQULUHXGO3Q
    17:46 hsAyer

    Precaución vial: servicios de emergencia laboran sobre Av. Insurgentes Norte y Amado Nervo, alcaldía Cuauhtémoc, maneja con precaución.

    Infografía con ilustraciones de un accidente vehicular, vehículos de emergencia, personas y objetos relacionados con seguridad vial, llamadas y seguros en México.
    (Imagen Ilustrativa Infobae)

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