EN VIVO | ¿Cómo está el tráfico hoy 8 de agosto? Bloqueos, accidentes y manifestaciones en el Valle de México

En pocas líneas:
Las autoridades de la Ciudad de México informaron que hay reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.
También se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
Tama precauciones y considera vías alternas.
Con motivo de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco, la SSC de la Ciudad de México establecerá un dispositivos de seguridad, prevención y vialidad, en el que participarán mil 731 policías, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes, organizadores y participantes de los eventos.
Reporte vial: Las autoridades de la Ciudad de México informaron que hay un cierre en el carril de extrema izquierda de entrada a Zacatepetl, dirección San Jerónimo, por trabajos de mantenimiento.
Recomiendan que disminuya su velocidad y atienda los señalamientos.
De ser necesario, considera vías alternas.
Reporte vial: Las autoridades del Estado de México informaron que se registra avance lento, derivado de la volcadura de un vehículo, sobre Av. Central, con dirección a la Ciudad de México, la afectación es de 1.5 kilómetros.
Toma precauciones y considera vías alternas.
Reporte vial: El gobierno de la Ciudad de México informó que para mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.
Maneja con precaución y considera vías alternas.
Reporte vial: De acuerdo con las autoridades del Estado de México, se registra avance lento, derivado de un accidente, sobre la carretera federal México-Texcoco, con dirección a Texcoco, la afectación es de 1.5 kilómetros.
Maneja con precaución y considera vías alternas.
Calz. de los Misterios registra carga que no de deja de avanzar de Contera hacia Ricarte.
Se restablece la circulación de 5 de Mayo a la altura de Palma, después de manifestantes.
Precaución vial: manifestantes bloquean la circulación de 5 de Mayo a la altura de Palma.
Alternativa vial: Simón Bolívar y República del Salvador.
Precaución vial: servicios de emergencia laboran sobre Av. Insurgentes Norte y Amado Nervo, alcaldía Cuauhtémoc, maneja con precaución.