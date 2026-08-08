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Rodrigo Dourado, exfichaje estrella del América, se convierte en esperanza para Bravos de Juárez

El mediocampista brasileño llega cedido tras perder protagonismo con Almada, en una operación que libera una plaza de extranjero en Coapa

El club fronterizo registró al mediocampista de 32 años apenas se levantó la sanción de la FIFA, en busca de un cambio rotundo tras tres derrotas en el Apertura 2026 y la salida de Pedro Caixinha. (X/ @fcjuarezoficial)
El club fronterizo registró al mediocampista de 32 años apenas se levantó la sanción de la FIFA, en busca de un cambio rotundo tras tres derrotas en el Apertura 2026 y la salida de Pedro Caixinha. (X/ @fcjuarezoficial)
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El mercado de fichajes de la Liga MX sigue moviéndose con intensidad. La salida de Rodrigo Dourado del América y su llegada a Bravos de Juárez aparece como más que un simple préstamo.

El mediocampista brasileño de 32 años, con experiencia internacional y medalla olímpica, inicia una nueva etapa en un club que busca consolidarse tras superar polémicas y un cierre complicado con las Águilas.

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El mediocampista brasileño de 32 años inicia nueva etapa en Juárez tras un paso complicado con las Águilas. (X/ @fcjuarezoficial)

El traspaso refleja el contraste entre cómo fue recibido en Coapa como refuerzo estelar durante la era Jardine y cómo ahora se convierte en símbolo de recuperación institucional en la frontera.

De fichaje estrella a salida abrupta

La historia de Dourado en América fue breve pero significativa para algunos. Llegó como apuesta de confianza y se va como parte de una limpia profunda.

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  • Llegada a Coapa: fichado en enero de 2026 desde Atlético de San Luis, respaldado por André Jardine.
  • Expectativas altas: se le veía como mediocampista de equilibrio y jerarquía.
  • Balance discreto: 22 partidos oficiales, más de mil 200 minutos y un gol en Concachampions.
  • Salida inevitable: con Guillermo Almada, dejó de ser prioridad y fue cedido para liberar una plaza de extranjero.
Rodrigo Dourado llegó a Coapa en enero de 2026 desde Atlético de San Luis, bajo el respaldo de André Jardine. (Ilustración: Jovani Pérez)
Rodrigo Dourado llegó a Coapa en enero de 2026 desde Atlético de San Luis, bajo el respaldo de André Jardine. (Ilustración: Jovani Pérez)

De esta manera, la partida de Dourado simboliza cómo América pasó de apostar por nombres internacionales a priorizar una reestructuración más ligera y enfocada en jóvenes.

Juárez y el efecto FIFA

La llegada del brasileño a Juárez no puede entenderse sin el contexto institucional. El club había estado bajo sanción de la FIFA y su fichaje marca un nuevo comienzo.

  • Restricción previa: Bravos no podía registrar jugadores por un veto administrativo.
  • Resolución clave: el castigo se levantó el 7 de agosto de 2026, devolviendo libertad de fichajes.
  • Primer movimiento: Dourado fue anunciado de inmediato como refuerzo estelar.
  • Situación deportiva: tres derrotas consecutivas y la salida de Pedro Caixinha, ahora con Salvador Valero como técnico interino.
La llegada del brasileño se suma a la reciente sanción impuesta por la FIFA y a la retirada de Caixinha en el banquillo. REUTERS/Ricardo Moraes
La llegada del brasileño se suma a la reciente sanción impuesta por la FIFA y a la retirada de Caixinha en el banquillo. REUTERS/Ricardo Moraes

Así, el fichaje de Dourado es más que deportivo: es un gesto institucional que marca el regreso de Juárez al mercado tras superar una sensible polémica.

Un nuevo pulmón para los Bravos

El brasileño llega con un palmarés que lo respalda y con la misión de ser referente en un equipo urgido de resultados.

  • Perfil de juego: mediocampista central de recuperación, con capacidad para equilibrar y liderar.
  • Palmarés destacado: cinco Campeonatos Gaúcho, un Sudamericano Sub-17 y la medalla de oro olímpica en Río 2016.
  • Experiencia mexicana: 127 partidos con Atlético de San Luis y paso por América.
  • Expectativa clara: convertirse en el “nuevo pulmón bravo”, capaz de guiar al equipo hacia la Liguilla.
Tras no ser considera en el esquema de Almada, Dourado llega a Bravos con un palmarés que incluye cinco Campeonatos Gaúcho y la medalla de oro olímpica en Río 2016. REUTERS/Henry Romero
Tras no ser considera en el esquema de Almada, Dourado llega a Bravos con un palmarés que incluye cinco Campeonatos Gaúcho y la medalla de oro olímpica en Río 2016. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, en Juárez, Dourado es recibido como el jugador que puede marcar diferencia en un plantel joven y necesitado de jerarquía.

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