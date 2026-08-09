Rodolfo Guillén nos habla de Psiquiatra en Apuros, la obra de teatro con “humor que duele en el lugar exacto”

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Rodolfo Guillén da vida al Dr. Miguel Durán, un psiquiatra que lleva quince años acompañando a sus pacientes en sus peores momentos y que, en Psiquiatra en Apuros, se enfrenta a la pregunta que la obra plantea desde el principio: ¿quién sostiene al que ha dedicado su vida a sostener a los demás? La puesta en escena se presenta en el Foro Shakespeare del 5 de agosto al 27 de septiembre de 2026.

En entrevista con Infobae México, Rodolfo Guillén nos explica:

“Al principio aparentemente es un drama la historia, donde un doctor, un psiquiatra, recibe una noticia determinante respecto a su salud. Se pone muy nervioso y toma una decisión muy fuerte en su vida. Después circunstancialmente se encuentra que necesita atender a ciertos pacientes porque llegaron de emergencia. Esto vuelca que el drama que habíamos empezado a notar se vuelve en una comedia donde conocemos a personajes entrañables, divertidos y muy apasionantes, que cada uno trae sus propias demandas sobre qué hacer con sus propias vidas”.

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“El humor negro pone en duda las ficciones que nos paralizan”: Rodolfo Guillén

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Hablar de emociones desde la comedia no es un recurso menor en Psiquiatra en Apuros. Para Guillén, el humor negro opera sobre las certezas que inmovilizan.

“Lo que tratamos de hacer es humor negro, donde de pronto vemos a alguien que puede estar padeciendo algo y que no le está pasando tan bien. Tratar de hacer preguntas a eso que se dice, a lo que se le atribuye el no pasárselo bien. Es poner en duda las ficciones que muchas veces nos hacemos o las certezas que muchas veces vienen en la vida y que nos paralizan. Esa forma de ponerlo en duda es la posibilidad de hacer humor negro, porque es una posibilidad también de movilizarte de ese parálisis, de eso que molesta.”

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Los tres pacientes que ponen al médico contra la pared

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Justo cuando el Dr. Durán ha tomado una decisión definitiva, tres pacientes de emergencia irrumpen en su consultorio. Salvador está convencido de que organismos de seguridad internacionales lo persiguen. Fabiana habla sin detenerse mientras carga una culpa que la consume desde hace años. Benigno vive atrapado por obsesiones que amenazan con hacerle perder lo que más ama.

El elenco lo completan Britsa Analí López, que interpreta a Nicole Magallanes, Fabiana Quieto y Susana; Ricardo Valdivia, como Salvador Profeta y el narrador; y Gustavo Salas, en los papeles de Benigno Manso, el Dr. Franfrujter y El Ferretero.

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Encarnar al personaje: “Una sensación de reconocer en ti a otro que no eres tú”

Sobre el proceso de construir al Dr. Durán, Guillén describe una práctica que mezcla escucha y resistencia. “A mí como actor me gusta mucho esta posibilidad de ser artesano y de escuchar muchísimo al director, porque evidentemente el director está viendo muchos lugares ciegos y te está ayudando mucho a construir los personajes. A mí a veces me pasa que me resisto, y entonces ahí es donde me empiezo a hacer preguntas: ¿qué es a lo que me estoy resistiendo de las propuestas de camino que me están proponiendo para crear cierto personaje?”

El actor define el momento en que siente que ya habita al personaje como algo cercano a lo místico. “Cuando ya siento esto —voy a decirlo así— como una sensación mística: sientes que hay una artificialidad, sientes que hay un artilugio, sientes que estás en el personaje, pero sabes que no lo eres, pero también sabes que no eres tú. Es una sensación de reconocer en ti a otro que no eres tú. Ahí estás, sientes que estás trabajando en esta posibilidad de crear algo, un personaje.”

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Guillén distingue además entre personajes fársicos y realistas. “Cuando los personajes son más realistas, esa línea que hace la diferencia se va marcando desde otros lugares más sutiles.”

Una sala que escucha y responde

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Sobre la recepción en la primera función del miércoles, Guillén describe una sala activa. “La obra danza entre el drama y la comedia. Uno como actor escucha al público si se mueve porque está intrigado o si se mueve porque está aburrido, son cosas que uno va desarrollando en su percepción estando en el escenario. Escuchar la risa, quién se ríe, si es el público femenino, si es el público masculino, de qué se ríen. Sentimos que el público la recibió muy bien.”

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Agrega: “Tratamos de que todos los hilos argumentales estén cerraditos. Que hayan visto una buena historia, que se hayan divertido, que la hayan pasado bien. Esa fue una ocupación de todo el equipo creativo.”

Y sobre si el público puede verse reflejado: “El público va a poder encontrar personajes que están en el mundo, en la vida, en el tejido social. Son un cúmulo de muchas personalidades, donde el público, si bien no se identificará tal vez al cien por ciento con un personaje, sí en ciertos porcentajes con cada uno de ellos y sus circunstancias.”

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“El teatro es bien celoso de todo”

Consultado sobre cómo crecer la audiencia teatral en México, Guillén ve el proceso en marcha. “Es algo que se está pensando desde las políticas públicas para crear nuevos públicos y desde productores privados que también crean espectáculos novedosos e interesantes. Yo pienso que el teatro siempre va a estar vivo, está vivo. Y no hay un solo teatro, sino hay muchísimos teatros, muchísimas formas de hacer teatro.”

El actor cita a un teórico del teatro para cerrar: “Para que exista el teatro basta con que alguien actúe y alguien vea. Cada diez años hay obras que todo mundo quiere ver, que todo mundo trata de ver. Y pasa. Y de pronto volverá a suceder.”

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Y remata con una advertencia cariñosa: “El teatro es bien celoso de todo. Requiere mucho ensayo, requiere mucha reflexión, requiere estudio y es muy efímero. Es su naturaleza. Si ahí quieres estar, pues aquí estamos.”

Las funciones de agosto son los miércoles a las 20:30 horas; las de septiembre, los domingos a las 18:00 horas. El Foro Shakespeare se ubica en Zamora 7, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

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