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Lograr la paz en México requiere mayor presupuesto para seguridad: Rubén Moreira

El diputado federal por el PRI considera que la policías municipales deben ser fortalecidas

El diputado del PRI considera urgente destinar más presupuesto para seguridad. Crédito: PRI
El diputado del PRI Rubén Moreira considera urgente destinar más presupuesto para seguridad. Crédito: PRI
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Este fin de semana, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que si se le asigna más presupuesto al sector de seguridad, la paz en México puede ser posible.

Durante su participación en el primer foro regional “Diálogos por la Seguridad”, celebrado en Tijuana, Baja California, se planteó un Acuerdo de Coordinación Estratégica con Estados Unidos y Canadá.

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Dicho evento, se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT).

Asimismo, los exgobernadores Moreira Valdez y Miguel Alonso Reyes Bello coincidieron en que es indispensable fortalecer las policías locales para combatir los problemas de violencia e inseguridad que vive México.

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Quadratín reportó que todo coincidieron en que para lograr la paz es necesario mejorar la prisiones, elevar los salarios de los policías, mayor coordinación entre la Federación y los gobiernos locales, garantizar transparencia y un Acuerdo de Coordinación Estratégica con Estados Unidos y Canadá, coincidieron los ponentes del primer foro regional “Diálogos por la Seguridad”, organizado por la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, y por Álvaro Alderete, presidente de este instituto político en Baja California.

Hay que atender integralmente las causas: Rubén Moreira

Por su parte, Rubén Moreira Valdez afirmó que México enfrenta un problema de seguridad que no se resuelve con discursos o campañas, y sostuvo que la recuperación de la paz requiere atender las causas de fondo y reforzar a las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito.

Veladoras cerca del lugar en donde el influencer César Gastélum fue asesinado la noche anterior, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Culiacán, México. (AP Foto/Aaron Ibarra)
Veladoras cerca del lugar en donde el influencer César Gastélum fue asesinado la noche anterior, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Culiacán, México. (AP Foto/Aaron Ibarra)

El legislador advirtió que la percepción de inseguridad se mantiene alta en varias ciudades y señaló que, en algunos casos, nueve de cada 10 habitantes se sienten inseguros. También planteó que para revertir ese escenario se necesita una coordinación real entre los gobiernos federal, estatales y municipales.

Moreira Valdez consideró que los gobiernos estatales tienen un papel central para crear condiciones de seguridad, mientras que los municipios enfrentan limitaciones para atender por sí solos un problema de esta magnitud.

Por eso, llama a modernizar las instituciones de seguridad, invertir en infraestructura penitenciaria y mejorar las condiciones laborales de los policías municipales, cuyo sueldo promedio ronda los ocho mil pesos mensuales.

Necesario aumentar presupuesto para policías municipales

Alonso Reyes planteó aumentar presupuesto y equipamiento para las policías municipales, impulsar una reforma integral y modernizar los centros penitenciarios como ruta para atender la inseguridad.

También propuso tipificar nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento forzado de infantes, y establecer mecanismos para atacar las redes financieras del crimen organizado.

Centralización de las instituciones es un problema

En el cierre de un foro, el especialista Alberto Capella afirmó que el problema de seguridad en México se agrava por la centralización de instituciones y por el abandono y desmantelamiento de las policías locales. Insistió en que el tema no se resolverá hasta que los municipios recauden la parte que les corresponde para contar con recursos.

La inversión en seguridad debe ser vital para la combatir la inseguridad en el país. Crédito: Especial.
La inversión en seguridad debe ser vital para la combatir la inseguridad en el país. Crédito: Especial.

Capella señaló que la pérdida de confianza en las fuerzas de seguridad ocurre en tres etapas: corrupción, cooptación y captura de instituciones.

Además, explicó que, en Baja California, el problema no es la violencia, sino la pérdida de gobernabilidad, y agregó que en el país “están desapareciendo los equilibrios democráticos” y existe presión de Estados Unidos en el terreno económico y de desprestigio.

Los asistentes también ofrecieron su opinión al respecto, y solicitaron fortalecer el sistema de justicia para que haya menos impunidad y atención oportuna a las denuncias que se presenten. Sin dejar de lado el combate a delitos como la extorsión y trata de personas.

No es un secreto lo que dijo Rubén Moreira sobre inyectar mayor presupuesto a la seguridad del país, de lo contrario, la violencia y criminalidad seguirán extendiéndose.

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