América aplasta 10-0 a Cruz Azul y consolida una de las goleadas más grandes en la historia de la Liga MX Femenil

La victoria por diez golez ante La Máquina se suma a los múltiples marcadores de doble dígito en la historia azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Este 8 de agosto, el América Femenil volvió a escribir historia en la Liga MX al golear 10-0 a Cruz Azul en el Estadio Banorte.

Este resultado no solo sacudió el Clásico Joven femenil, también se colocó en el podio de las mayores palizas registradas en el futbol mexicano.

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Con la goleada a Cruz Azul, América Femenil se consolida como líder de su grupo y reafirma su poder ofensivo en el Apertura 2026. (X/ @LigaBBVAFemenil)

La contundencia azulcrema reafirma su hegemonía y confirma que el club capitalino es el gran protagonista de las goleadas históricas del torneo, aunque no es el único: Tigres, Rayadas, Pachuca y Chivas también han dejado huella con marcadores abultados.

Un inicio demoledor para las Águilas

El partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 comenzó con una intensidad que rápidamente inclinó la balanza. América no dio margen de reacción y convirtió los primeros minutos en una pesadilla para las cementeras.

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Gabriela García abrió el marcador al 4’.

Scarlett Camberos amplió la ventaja al 12’.

Geyse Ferreira anotó al 38’.

Kimberly Rodríguez cerró la primera mitad con el 4-0.

Gabriela García abrió el marcador al minuto 4 y Scarlett Camberos amplió la ventaja al 12 para el América Femenil. (X/ @AmericaFemenil)

De esta manera, para la primera parte el encuentro ya se presentaba sentenciado, mostrando la superioridad ofensiva de las Águilas y anticipando que el resultado sería histórico.

La avalancha azulcrema en el complemento

La segunda mitad fue todavía más contundente para las Águilas, que regresaron con hambre y convirtieron el partido en una exhibición ofensiva.

Montserrat Saldívar anotó dos veces (48’ y 51’).

Geyse Ferreira firmó su doblete al 62’.

Priscila da Silva se lució con dos goles (75’ y 81’).

Irene Guerrero puso el noveno al 79’.

Dentro de la goliza en el Estadio Azteca, Montserrat Saldívar y Geyse Ferreira firmaron dobletes en la segunda mitad. (X/ @AmericaFemenil)

El 10-0 definitivo reflejó la amplitud del plantel azulcrema y la capacidad de repartir protagonismo entre sus referentes. Con este resultado, América Femenil se consolidó como líder de su grupo y reafirmó su poderío tras conseguir histórico tricampeonato.

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Las goleadas más grandes de la Liga MX Femenil

El triunfo del América sobre Cruz Azul se suma a una lista de resultados que han marcado época en el futbol mexicano.

América 12-1 Morelia (2018): récord absoluto del torneo.

América 11-0 Querétaro (2025): segunda mayor goleada.

América 10-0 Cruz Azul (2026): histórica por darse durante un Clásico Joven.

Pachuca 10-2 Toluca (2023): poderío ofensivo de las Tuzas en una de sus mejores épocas.

Chivas 10-2 Santos (2024): exhibición muy recordada del Rebaño Sagrado.

Tigres 9-0 León (2017): golpe de autoridad en los inicios de la competencia.

Tigres 9-0 Santos (2023): contundencia en Liguilla.

Rayadas 9-0 Mazatlán (2023) → muestra del poder ofensivo regio.

Mazatlán 0-9 Pachuca (2025): otra goleada de las hidalguenses.

Tigres 8-0 Puebla (2026): registro reciente que confirma su jerarquía en el circuito.

Con una nueva goleada, el América reafirma su papel como protagonista de la Liga MX Femenil. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, aunque Tigres y Pachuca también han demostrado calidad, el 10-0 sobre Cruz Azul no sólo es un marcador abultado, sini también un recordatorio de que América sigue siendo el gran protagonista de la Liga MX Femenil.

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