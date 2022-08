Epigmenio Ibarra denunció “acuerdo” entre la oposición y el narco para “destruir” a AMLO

Epigmenio Ibarra declaró que los eventos violentos tienen como objetivo “destruir” al presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: @epigmenioibarra/Twitter.)

El periodista y productor, Epigmenio Ibarra, declaró que los eventos violentos registrados en los últimos días tienen como objetivo “destruir” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto, como parte de un “pacto” realizado entre el bloque opositor y el crimen organizado.

El pasado sábado 13 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación denunció en varias publicaciones que los hechos registrados en Guanajuato, Jalisco, Baja California y Michoacán están coordinados entre los opositores de la llamada Cuarta Transformación (4T) y miembros de la delincuencia organizada.

Según indicó el fiel aliado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), podría existir una estrategia política-criminal entre la derecha y los narcos para la quema de tiendas de autoservicio y vehículos, con el fin de “golpear” al mandatario federal.

“El crimen organizado y la derecha conservadora tienen una larga historia de complicidad. También tienen un interés común: destruir a AMLO. Por eso no debemos descartar que exista un nivel de coordinación operativa, de acuerdo político-criminal, entre el narco y la derecha”

Agregó que algunos medios de comunicación “de la derecha” alimentan el miedo al transmitir los actos violentos, “prueba fehaciente del origen de la estrategia”.

El periodista también sostuvo que al asesinato en cadena de periodistas se suman los bloqueos, incendios de tiendas y vehículos y, como en Ciudad Juárez, el asesinato al azar de personas inocentes. “Lo que muestra que hay una intención político-mediática y desestabilizadora en estas acciones que llevan a cabo los narcos”, manifestó.

“Incendiar tiendas y vehículos es relativamente fácil. Solo se necesita un puñado de hombres y unos bidones de gasolina. No implican control territorial ni poderío militar por parte del crimen organizado pero, estas acciones, tienen un profundo efecto político-mediático”

En un último tuit, Epigmenio Ibarra reiteró que “el narco quema tiendas y vehículos; los medios amplifican las acciones; la comentocracia y los líderes de la derecha conservadora utilizan los eventos para golpear a AMLO; un mismo propósito une a capos y a conservadores; unos prenden fuego, otros lo esparcen”.

Ante sus publicaciones las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, sin embargo, el comentario que destacó fue el del integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón.

En su red social, el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que las únicas personas que están aliadas con los delincuentes son los integrantes de Morena.

En su mensaje, el legislador panista recordó que el presidente López Obrador repudiaba la militarización y ahora la aplaude al intentar incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Habla el apologista de la violencia. Quienes están aliados al narco son los delincuentes de Morena. Quienes no saben gobernar son ellos. Los que repudiaban la militarización hoy la aplauden. Vergüenza les debería dar. Pero no la tienen. La extraviaron”

¿Qué dijo AMLO tras los ataques?

Cabe señalar que ante los actos de violencia registrados en los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las agresiones ocurridas contra la población civil.

“Algo que no se había presentado —y ojalá no se repita— porque se agredió a población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente, entonces esto es lo más lamentable de este asunto”, subrayó.

Durante su conferencia de prensa del pasado 12 de agosto, el jefe del Ejecutivo local reiteró la necesidad de consolidar la Guardia Nacional y, al mismo tiempo, buscar estrategias para proteger a la población, así como pacificar al país.

