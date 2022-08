Crisis hídrica en Nuevo León: será de “seguridad nacional” la construcción del acueducto en la presa El Cuchillo II

López Obrador proyectó finalizar las obras en un periodo máximo de 9 meses

En medio de la crisis hídrica y sequía que sufre Nuevo León (NL), el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), instruyó a considerarse de seguridad nacional la construcción del Acueducto de la presa El Cuchillo II, en Monterrey.

“Es una obra prioritaria que consideramos de seguridad nacional, de urgencia. Vamos a ahorrar mucho tiempo en los trámites burocráticos”.

Debido a la urgencia por atender la escasez, el Jefe del Ejecutivo proyectó finalizar las obras en un periodo de 9 meses: “Va a ayudar. Tenemos todo para garantizar que se haga en poco tiempo”, expresó.

Durante su gira por el estado fronterizo, el Jefe del Ejecutivo señaló que la obra requerirá de un presupuesto de 10 mil millones de pesos (mdp), de los cuales, especificó, 5 mil mdp serán proporcionados por el Gobierno Federal, mientras que la otra mitad correrá a cargo de la administración encabezada por Samuel García Sepúlveda.

A fin de agilizar los procesos burocráticos, el mandatario mexicano señaló que se constituirá un mecanismo tripartita responsable de la designación de contratos: la parte Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); la estatal, a cargo de la dependencia que Samuel García designe, y CAINTRA, organismo empresarial que representa a los industriales de Nuevo León.

La próxima semana comenzará la construcción de la obra, con la licitación para la compra de tuberías. El Federal espera concluir la construcción en 9 meses. (Foto: Twitter: @samuel_garcias)

Con ello, López Obrador decretó que la próxima semana se presentará la licitación para la compra de tubería, las bombas y materiales de construcción para cada tramo. Respecto a ello, señaló que será el “comité de tres” quien decida cuál empresa será escogida para suministrar los recursos.

“Lo mejor sería que decidiera por unanimidad, los tres. Pero como no podemos esperar, con dos. Vámonos y se asigna”, instruyó, no sin antes sugerir que las compañías participantes sean oriundas de Nuevo León: “Que los empresarios vuelvan a demostrar que tienen dimensión social (...) Estoy seguro que no van a fallar”, aseveró.

De acuerdo a las proyecciones, el acueducto tendrá una longitud de más de 100 kilómetros, los cuales, recomendó AMLO, deberían dividirse en diez partes, de tal modo que puedan participar la misma cantidad de empresas al mismo tiempo.

“¿Qué es lo que buscamos? Que iniciemos la semana próxima porque ya tenemos los recursos para dar los anticipos. Y que terminemos, a más tardar, en nueve meses. Para que no vuelva a pasar lo que sucedió en ese año en Monterrey y en la zona metropolitana: que no falte el agua”.

El presidente aseguró que una declaración de Samuel García fue malinterpretada. (Foto: captura de pantalla / YouTube Andrés Manuel López Obrador)

AMLO defendió a Samuel García: “No lo interpretaron bien”

En otro momento de la conferencia, López Obrador también aprovechó para retomar un discurso que valió de críticas y burlas a García Sepúlveda: asegurar que la crisis hídrica es producto del éxito de Nuevo León.

Y es que, el abanderado por Movimiento Ciudadano (MC), volvió a crear controversia al afirmar que - aunado a la sequía - el crecimiento económico y las oportunidades laborales de la entidad norteña, especialmente de su capital, Monterrey, son factores que derivaron en la escasez de agua.

A pesar de las mofas, López Obrador respaldó el argumento del emecista e, incluso, afirmó que éste fue malinterpretado: “Es cierto, la falta de agua está vinculada al crecimiento de Monterrey que demanda de mucha agua”.

“No sólo son las industrias (...) Viene mucha gente a buscar trabajo; a buscarse la vida; a trabajar honradamente, y ha crecido mucho la población y, desde luego, el consumo del agua”.

