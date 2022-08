PRI tachó de “inaceptable” lo dicho por alcaldesa de Tijuana y consideró “terrorista” la violencia en el país

Diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenaron la jornada violenta que azotó al norte del país (Fotos: Tw @GPPRIDiputados/Cuartoscuro)

Diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenaron la jornada violenta que azotó a Jalisco, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua en los primeros días de agosto. Además, arremetieron en contra de Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, quien hizo polémicas declaraciones tras narcobloqueos.

La edil causó controversia por su petición al crimen organizado de cobrar a aquellos que tienen deudas con ellos. Puntualmente dijo: “También les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”.

El comentario causó indignación entre los representantes del PRI en la Cámara de Diputados. Criticaron a Caballero por buscar defender a la ciudadanía al pedir a las bandas criminales que solamente agredan a quienes no les pagan.

Montserrat Caballero, alcaldes de Tijuana, causó polémica tras declaraciones después de los narcobloqueos (Foto: Facebook @MontserratCaballero.Bc )

“Condenamos la inacción de las autoridades y en particular la descabellada e inaceptable declaración de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien adjudicó la violencia a la falta de pago de ´piso´, y pidió a los criminales que solo actuaran contra los omisos”, expresaron diputados y diputadas.

Demandamos la acción de los cuerpos policiales para frenar las acciones terroristas que se han registrado en distintas entidades y solicitamos que el gabinete de seguridad acuda a la @Mx_Diputados para realizar un profundo análisis de los recientes acontecimientos. pic.twitter.com/a4dDYnUB0X — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) August 13, 2022

Asimismo, los priistas no dudaron el calificar como “acciones terroristas” a los actos violentos cometidos por grupos criminales. “Las bandas de criminales realizan acciones análogas al terrorismo. Siembran el pánico entre la población civil y no hay consecuencia legal para ellas”, expusieron.

En ese sentido, adelantaron que en los próximos días convocarán al gabinete de seguridad a asistir a la Cámara de Diputados para analizar a profundidad los recientes ataques a civiles, perpetrados por miembros del crimen organizado.

Bajo este tenor la diputada María de Jesús Aguirre insistió en la necesidad de entablar el diálogo para dar solución al problema. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el PRI, la política aseveró que:

“El ataque a negocios y a la población en general hace víctimas a inocentes, por lo que se debe reflexionar sobre el tema de seguridad para salvar la vida, el patrimonio, la integridad de los mexicanos”.

Ataques a civiles y narcobloqueos desataron caos al norte del país

El pasado 11 de agosto, habitantes de Ciudad Juárez vivieron horas de terror debido a los ataques que miembros de la banda delictiva Los Mexicles cometieron dentro de negocios como una gasolinera, un establecimiento de comida rápida y una tienda de conveniencia. Durante la jornada violenta murieron nueve civiles.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, reveló que los disturbios en locales comerciales comenzaron luego de una riña en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, al que Los Mexicles entraron para atacar a sus rivales, Los Chapos y dejaron un saldo de dos internos muertos. Las autoridades lograron detener a seis integrantes del grupo delictivo que desató el caos, el cual es una pandilla que ha fungido como brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Disturbios en Ciudad Juárez dejaron un saldo de 11 muertos (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Al día siguiente, el 12 de agosto, Baja California se convirtió en el escenario de narcobloqueos y quema de automóviles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana (SSyPC) contabilizó al menos 10 incendios en vehículos, en Tijuana, la ciudad en donde se registraron más actos violentos.

De acuerdo con testimonios, los criminales habrían forzado a automovilistas e incluso a pasajeros de transporte público a bajar de las unidades para posteriormente incendiarlas.

Por los hechos en Baja California han sido detenidas 17 personas. Tres hombres han sido identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

