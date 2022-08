Salman Rushdie advirtió en 2015 su preocupación sobre el riesgo que sufren los periodistas mexicanos

Salman Rushdie, autor de los libros "Hijos de la medianoche" y "Los versos satánicos". Foto del archivo

Rodeado por la polémica de sus textos y las amenazas de muerte derivadas de ellos, Salman Rushdie advirtió sobre la preocupante situación que viven los comunicadores en México desde hace ya algunos años. Durante sus varias visitas al país, el novelista ha señalado que la persecución en la que periodistas resultaban muertos debe detenerse.

“Es un país fascinante que ahora mismo está pasando por serios problemas. Usted es periodista y debe estar al tanto de los periodistas que accidentalmente han muerto. Eso necesita parar”, fueron la palabras de Rushdie con su interlocutor en una entrevista realizada por Milenio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2015 y que paradójicamente ha sido objeto de un ataque este viernes.

Sin embargo, no se tratan de las primeras declaraciones que el autor ha realizado sobre el tema. Durante la realización del “Hay Festival” que se llevó a cabo en Xalapa, Veracruz en el 2014, abordó el tema con más profundidad y urgió a la sociedad a encontrar mecanismos efectivos para la protección de quienes por lo que escriben, arriegan la vida.

Salman Rushdie advirtió en 2015 su preocupación sobre el riesgo que sufren los periodistas en mexicanos.

En aquella participación, se refirió al extenso número de casos sobre abusos, violencia e inseguridad que sufren los comunicadores en los diversos puntos del mundo. México sin ser la excepción. Aunque nunca se puso en el centro de la conversación, él mismo es ejemplo de la problemática debido a la impresión de libros como Hijos de la medianoche (1981) y Versos Satánicos (1988).

“Creo que (la protección) es aplicable no sólo a los escritores de literatura, porque estamos viviendo en un momento de ataque a los periodistas, al periodismo. Es muy claro que son blancos legítimos en muchos campos de batalla y, aun así, si ellos no hiciera su trabajo, nosotros no sabríamos nada. Este es otro tipo de esfuerzo de literatura heroica y tenemos que ver cómo podemos proteger mejor a los periodistas”, sostuvo.

Apuñalado en Nueva York

El escritor británico-estadounidense fue apuñalado este viernes mientras se disponía a dar una conferencia de prensa en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes, fue herido en el cuello con un objeto punzo-cortante y traslado vía helicóptero a un hospital de área. Su estado de salud aún se mantiene sin conocerse, indicó el Departamento de Policía.

Salman Rushdie fue atacado durante un evento en Nueva York, Estados Unidos. TWITTER @HoratioGates3 /via REUTERS

Según se detalló, alrededor de las 11:00 horas locales un hombre, quien ya se encuentra detenido, subió corriendo al escenario y atacó a Rushdie. En tanto, la gobernadora del estado Kathy Hochul confirmó el parte policial y añadió que el escritor está vivo y que se esperan novedades sobre su estado.

Con el lamentable hecho, retumban las palabras lanzadas en el “Hay Festival” veracruzano en donde acusó que “la literatura es poderosa, pero los débiles son los autores. Es fácil atacar el cuerpo de un escritor, torturarlo, meterlo en la cárcel, asesinarlo; así que nos debemos concentrar en salvaguardar, en proteger a los autores, porque la obra de alguna manera sobrevivirá”.

SEGUIR LEYENDO: