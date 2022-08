AMLO buscará que Ejército y Marina realicen labores permanentes de seguridad pública para abatir la inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió que buscará que Ejército y Marina realicen labores permanentes de seguridad pública para abatir la inseguridad. (Foto: EFE/ José Méndez/ Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló su intención para que el Ejército y la Marina continúen de manera oficial sus labores en la seguridad pública del país realizando modificaciones a la ley al tiempo que volvió a insistir en la importancia de que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al ser cuestionado sobre el propósito de que la Marina y el Ejército continúen en estas labores de manera permanente pese a que hay un artículo transitorio en la reforma Constitucional de la Guardia Nacional que establece que marinos y soldados regresarán a sus cuarteles en 2024, el mandatario señaló que se busca que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Sedena, pero que además de sus funciones sustanciales, tanto la Marina como la Defensa Nacional apoyen en labores de seguridad pública.

“(...) Es que era, y sigue siendo, para la visión de algunos, era normal que estuviesen asaltando enfrente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente, intervenir el Ejército porque estaban impedidos.. y cuando se decide esto, tenia una razón de ser porque todavía la Defensa Nacional, la defensa de nuestro territorio, la seguridad del Estado, la seguridad interior eran los objetivos fundamentales, no la seguridad pública. Pero se desata la guerra contra el narcotráfico y lo principal ya no es la amenaza de que nos van a invadir o que tenemos que defender nuestra soberanía (..)”, dijo López Obrador en su conferencia matutina de este viernes desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

“Pero en este caso, el principal problema era la protección de los mexicanos, la seguridad pública y habían dos cosas, una legal en donde se tienen dos instituciones con más de 400 mil elementos, el Ejército y la Marina, con instalaciones, con equipos con información profesional en escuelas, (pero) sin poder contar con estas dos instituciones para atender el principal problema del país: la inseguridad porque la Constitución no lo permitía y se hacía de manera informal, violando la Constitución ”, destacó.

“Entonces vamos a ponernos de acuerdo.. Primero necesitamos garantizar la seguridad pública, es lo más importante, por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema, que se agravó por las razones que ya sabemos y vamos avanzando por nuestra perseverancia, por no permitir la corrupción y la impunidad y por atender las causas (...) Vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población”, reiteró.

Al ser cuestionado de qué manera se mantendría a las fuerzas armadas en las calles, el Jefe del Ejecutivo federal insistió que se debe prolongar el mandato a través de una reforma constitucional o un decreto ya que -dijo- “hay que buscarle la forma”..

“Hay que prolongar más el mandato, (que) lo que establece el transitorio. (Con ) una reforma constitucional eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando.. en vez de ayudar hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tiene que ver con la seguridad. no podemos politizar eso. Lo entendieron al principio cuando mandé la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional y cuando se estableció este transitorio.. Fue casi por unanimidad que se aprobó, pero ahora como vienen las elecciones y quieren ponernos obstáculos, ya es parte de una política”, dijo.

“Ojalá y cambien de modo de parecer y de actitud, pero si no cambian ellos tenemos que buscar la forma porque imagínense todo el esfuerzo que se está haciendo. Ya la Guardia Nacional es una institución de 115 mil elementos nunca se hubiera logrado en tan poco tiempo crear una corporación así, acreditada por la gente. Tiene más aceptación que la que tiene el presidente”, aseveró.

Información en desarrollo...