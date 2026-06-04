Caos y largas filas en Tlalpan obligan al Metro a abrir toda la Línea 2: así operará el servicio provisional

Línea 2 del Metro CDMX reestableció el servicio de Cuatro Caminos a Tasqueña (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció el restablecimiento de las corridas de los trenes en toda la Línea 2, luego de que los usuarios denunciaron la falta de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en Tlalpan, Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó la reanudación del servicio en su totalidad, pero con algunos ajustes.

Los trenes cubrirán el tramo completo de Tasqueña a Cuatro Caminos a partir de las 17:30 horas de este jueves 4 de junio. Durante la tarde y noche, se suspenderán los circuitos parciales Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, así como el servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos, pues los trenes circularán en todo el trayecto de la línea azul.

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El organismo informó que, a partir de este aviso, los trenes reanudan su recorrido habitual, aunque las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, sin permitir el ascenso y descenso de las personas. Esta medida también se mantiene para las estaciones Nativitas, Portales y Zócalo-Tenochtitlan, las cuales continuarán sin operar hasta nuevo aviso.

Línea 2 del Metro CDMX volverá a cerrar por obras

A las 22:00 horas de hoy, se volverán a implementar los circuitos Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, y se restablecerá el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros entre Xola y Pino Suárez. Para el viernes, el servicio de la Línea 2 está programado para iniciar de manera normal a las 5:00 horas, con trenes circulando en el tramo completo de Tasqueña a Cuatro Caminos.

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El Metro CDMX mantiene trabajos de remodelación a marchas forzadas, con la misión de tenerlas antes del 7 de junio las autoridades suspendieron la operación en el tramo San Antonio Abad - Chabacano, lo que obligó a los trenes a circular en dos segmentos provisionales: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.

Sin embargo, esta situación perjudicó a las personas que diariamente viajan en esta línea, pues es una de las arterias principales de la red del Metro por cruzar la capital y dirigirse hacia el sur, con conexiones en puntos estratégicos.

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