México

Caos y largas filas en Tlalpan obligan al Metro a abrir toda la Línea 2: así operará el servicio provisional

El director del STC Metro compartió un comunicado en el que explicó que la circulación de trenes regresó a la normalidad

Guardar
Google icon
Metro CDMX
Línea 2 del Metro CDMX reestableció el servicio de Cuatro Caminos a Tasqueña (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció el restablecimiento de las corridas de los trenes en toda la Línea 2, luego de que los usuarios denunciaron la falta de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en Tlalpan, Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó la reanudación del servicio en su totalidad, pero con algunos ajustes.

Los trenes cubrirán el tramo completo de Tasqueña a Cuatro Caminos a partir de las 17:30 horas de este jueves 4 de junio. Durante la tarde y noche, se suspenderán los circuitos parciales Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, así como el servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos, pues los trenes circularán en todo el trayecto de la línea azul.

PUBLICIDAD

El organismo informó que, a partir de este aviso, los trenes reanudan su recorrido habitual, aunque las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, sin permitir el ascenso y descenso de las personas. Esta medida también se mantiene para las estaciones Nativitas, Portales y Zócalo-Tenochtitlan, las cuales continuarán sin operar hasta nuevo aviso.

Línea 2 del Metro CDMX volverá a cerrar por obras

A las 22:00 horas de hoy, se volverán a implementar los circuitos Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, y se restablecerá el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros entre Xola y Pino Suárez. Para el viernes, el servicio de la Línea 2 está programado para iniciar de manera normal a las 5:00 horas, con trenes circulando en el tramo completo de Tasqueña a Cuatro Caminos.

PUBLICIDAD

Caos y largas filas en el servicio emergente del Metro por el cierre de estaciones en la Línea 2

Largas filas, caos en Tlalpan y la falta de transporte: la crisis que pasajeros de la Línea 2 afrontan por obras

El Metro CDMX mantiene trabajos de remodelación a marchas forzadas, con la misión de tenerlas antes del 7 de junio las autoridades suspendieron la operación en el tramo San Antonio Abad - Chabacano, lo que obligó a los trenes a circular en dos segmentos provisionales: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.

Sin embargo, esta situación perjudicó a las personas que diariamente viajan en esta línea, pues es una de las arterias principales de la red del Metro por cruzar la capital y dirigirse hacia el sur, con conexiones en puntos estratégicos.

Temas Relacionados

Línea 2Metro CDMXCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: alerta por lluvias fuertes con granizo en la capital y Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: alerta por lluvias fuertes con granizo en la capital y Edomex

Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

“La niña futbolista” fue blanco de cuestionamientos tras su presentación en la “mañanera” de la presidenta Sheinbaum

Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico sucedió a las 17:14 horas, a una distancia de 24 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 94.7 km

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: Línea 2 reestablece servicio de Cuatro Caminos a Tasqueña

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: Línea 2 reestablece servicio de Cuatro Caminos a Tasqueña

Los Tigres del Norte ya tiene listo un original regalo para Karol G y piden colaborar con ella: “Es una gran amiga”

En entrevista con Sale el Sol, Los Tigres del Norte relataron la anécdota que Karol G les compartió en los Latin Grammy 2025, cuando les confesó que en la escuela formó una banda basada en su ejemplo

Los Tigres del Norte ya tiene listo un original regalo para Karol G y piden colaborar con ella: “Es una gran amiga”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

Rocío Nahle desmiente localización de Roxana Guzmán, periodista secuestrada por un comando armado en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte ya tiene listo un original regalo para Karol G y piden colaborar con ella: “Es una gran amiga”

Los Tigres del Norte ya tiene listo un original regalo para Karol G y piden colaborar con ella: “Es una gran amiga”

FIFA confirma que Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el hate a su familia y abre la puerta a una colaboración con Majo Aguilar

DEPORTES

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026 tras presentar su renuncia, según reportes

Checo Pérez debuta como actor junto a Lily Collins en Emily en París: ¡De la pista a la pantalla!

Raúl Jiménez protagoniza encuentro con Cristiano Ronaldo y Mbappé antes del Mundial 2026

Samuel García promete video del “Mundial Más Norteño” para celebrar la Copa del Mundo en Monterrey