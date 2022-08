El PRI protestó por presencia de la Guardia Nacional en Cámara de Diputados: “Que se vayan a luchar contra el narco”

Priistas aseguraron que elementos de la GN custodiaron a militantes de Morena en Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostró inconformidad por la presencia de la Guardia Nacional (GN) durante la sesión de la Comisión de Gobernación y Población convocada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cabe mencionar que durante esta reunión Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido tricolor, fue destituido de su cargo como presidente de la comisión antes mencionada. Diputados priistas calificaron de ilegal tanto la sesión como la “invasión” por parte de elementos de la GN.

“La convocatoria de @DiputadosMorena a sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población, custodiados por la Guardia Nacional, es ilegal”, publicó la cuenta de Twitter Diputadas y Diputados federales PRI.

La Guardia Nacional se presentó en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter)

Asimismo, en un primer mensaje señalaron directamente a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, por estar detrás de la aparición de agentes de la GN que habrían custodiado a los diputados morenistas.

Miembros de la bancada tricolor acusaron a Gutiérrez de exceder sus facultades y de violar al recinto al llevar a elementos que deberían “luchar contra el narcotráfico”.

“La @GN_MEXICO_ invade la @Mx_Diputados. Presidente @Sergeluna_S, te excediste en tus facultades. Violaste de nueva cuenta el recinto. Desde los días del cuartelazo no se había visto tal agresión. Exigimos saques a la guardia de San Lázaro. Que se vayan a luchar contra el narco”, expusieron en un tuit.

La Guardia Nacional está envuelta en la polémica por la intención de AMLO de integrarla a la Sedena (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Este hecho en el que participó la Guardia Nacional se suma la polémica en la que se ha visto envuelto el organismo desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció su intención de integrarlo a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Los opositores al gobierno morenista, principalmente el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), repudiaron la medida que el presidente de México pretende implementar.

Alito Moreno incluso advirtió a AMLO que no tienen mayoría necesaria en el Congreso de la Unión, para lograr una reforma constitucional. También aseguró que no logrará su objetivo vía decreto presidencial, ya que con éste no se puede modificar la adscripción de la GN a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Morena orquestó la destitución de Alito Moreno como titular de la Comisión de Gobernación y PoblaciónTwitter/@alitomorenoc)

La destitución de Alito Moreno como titular de la Comisión de Gobernación y Población

El reclamo por la presencia de la GN en la Cámara de Diputados se dio en medio del revuelo que causó la destitución de Alito Moreno, quien ostentaba el cargo de presidente de la Comisión de Gobernación y Población.

A través de un comunicado, el PRI expuso los argumentos por los que la destitución habría sido ilegal. Así, señalaron que los dictámenes no fueron distribuidos con la anticipación necesaria y se integraron secretarios sin previa notificación, lo cual invalidaría la decisión tomada este miércoles 10 de agosto.

La convocatoria de @DiputadosMorena a sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población, custodiados por la Guardia Nacional, es ILEGAL, además de ser rubricada por secretarios cuyos nombramientos no han sido notificados. pic.twitter.com/V6lxFWpdcH — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) August 10, 2022

Asimismo, destacaron la baja automática a la que se hicieron acreedores la diputada Itzel Alelí Domínguez y el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña debido a que acumularon cuatro faltas en el semestre.

Cabe señalar, que el líder priista emitió previamente una convocatoria a la quinta reunión ordinaria, prevista para el próximo 16 de agosto. Además, desde el día de ayer 9 de agosto, Alito Moreno había denunciado la sesión convocada por la Cuarta Transformación (4T).

Fue mediante un boletín que Moreno Cárdenas arremetió contra los diputados de Morena, a quienes acusó de querer “hacer un madruguete convocando arbitrariamente” después de negarse a trabajar en materia legislativa durante las últimas cuatro reuniones a las que fueron convocados.

