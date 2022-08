“Digo lo que pienso”: Con canción de Calle 13 Layda Sansores criticó suspensión a los audios de Alito

Layda Sansores mostró su opinión de la suspensión se compartir audios de Alito Moreno (Foto: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO)

Luego de que el Juzgado Federal del Décimo Sexto Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó una suspensión definitiva para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, no difunda más audios del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, la mandataria denunció que la están censurando y aseguró que ella siempre dice lo que piensa.

A través de su cuenta de Twitter la militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retomó la letra de la canción Digo lo Que Pienso de Calle 13 para señalar que la “censuraron por razones obvias”, dando a entender que Alito Moreno no es un político honesto.

“Siempre digo lo que pienso, me censuraron por razonas obvias, porque fui más honesta con ustedes, siempre digo lo que pienso”

Junto a la publicación compartió el audio en donde se escucha al priista decir que es “brother” de los dueños del semanario Proceso y amigo de algunos periodistas, como Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga para que hablen bien de él.

(Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, en una segunda parte apunta que en caso de que los comunicadores hablen mal de él públicamente, puede enviarlos a golpear o amenazar para que dejen de hacerlo y cambien su postura.

“Yo le puedo decir a (Antonio) Navalón: ‘Rájale la madre a tal hijueput*’ [...] A la televisora tres vergaz*s, o sea, te la pongo más fácil. Dos vergaz*s a López-Dóriga y se acabó el desmadre”

En otra publicación más, Sansores repitió otra estrofa de la canción, en donde apunta que ella siempre dice lo que piensa y además lo dice de frente, adjuntando otro de los audios de Alito Moreno que tras la suspensión otorgada ya no podrá difundir.

El líder priista recibió un revés (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Siempre digo lo que pienso, me censuraron por razonas obvias, porque fui más honesta con ustedes, siempre digo lo que pienso”

En el segundo audio se escucha al presidente de PRI asegurar que a pesar de todo lo que está ocurriendo, e incluso por encima de otros militantes priistas, seguirá en el puesto hasta el 2024 y que ya está haciendo planes para “construir” las próximas elecciones que habrá en el estado de Tamaulipas.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pendej*s que andan allá afuera: ‘No, que si no dan resultados’, se van a la verg*. Yo fui electo 4 años, yo me quedo aquí, me vale madr* lo que digan”, señaló Alito en ese audio compartido por la mandataria.

Fotos: CUARTOSCURO

Aunque Sansores difundió esos audios, estos no representan ninguna violación a la reciente orden de suspensión ya que estos los había publicado en el pasado y no se indica nada sobre no volver a compartir materiales pasados y se le sigue permitiendo emitir sus opiniones personales.

En el mandado del Juzgado Federal del Décimo Sexto Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con expediente 938/2022, se indicó que la morenista tendrá que abstenerse de realizar declaraciones, manifestaciones y comentarios en medios de comunicación en contra del líder nacional del tricolor.

No obstante, aún puede emitir su “opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta […] sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para este fin”.

