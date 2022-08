Cayó el presunto ladrón de la casa de El Piojo Herrera en CDMX

Presunto delincuente que robó la casa de El Piojo (Foto: Especial)

Un sujeto, identificado como José “N”, fue detenido en calles de la alcaldía Azcapotzalco por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por su relación al robo de la casa del técnico del Club Tigres, Miguel El Piojo Herrera.

Los elementos de la policía capitalina ubicaron al presunto ladrón, por lo que procedieron a detenerlo mientras conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee de color gris sobre la avenida Ferrocarriles Nacionales de México, a la altura de la colonia San Álvaro.

Cuando los oficiales le marcaron el alto, el hombre de 37 años de edad se detuvo y descendió del vehículo. Tras la inspección de rutina encontraron que José “N” portaba varios envoltorios que contenían sustancias con características propias de la marihuana y cocaína.

Se presume que el mismo vehículo que estaba conduciendo lo utilizó cuando ejecutó el atraco en el domicilio de El Piojo Herrera, localizado en la alcaldía Coyoacán, al sur de la capital mexicana. Supuestamente, en videos que están en poder de las autoridades se observa dicho vehículo en el momento de los hechos.

Miguel "El Piojo" Herrera (Foto: Twitter)

El sujeto fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para seguir con los procedimientos correspondientes respecto al delito contra la salud por posesión de sustancias ilícitas, así como por robo a casa habitación.

Qué se robó en la casa de El Piojo

Los primeros reportes indicaron que los asaltantes sustrajeron una suma importante de dinero tras robar una caja fuerte; se llevaron cerca de 400 mil pesos luego de que forzaron y abrieron la caja que pertenecería a Óscar Francisco actual portero del club América que renta la casa de El Piojo; se desconoce si fueron las únicas pertenencias que sustrajeron.

“ASALTAN CASA de @MiguelHerreraDT en CDMX Ladrones entraron a casa de El Piojo en @Alcaldia_Coy El domicilio se lo renta al portero del @ClubAmerica, @OscarFcoFabela1 Los delincuentes abrieron una caja fuerte y se llevaron $400 mil. La @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan”, informó el pasado 27 de julio el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter.

En cuanto se dio a conocer el delito, la SSC CDMX y la FGJ iniciaron las primeras investigaciones para dar con los responsables del robo. Hasta el momento se desconoce si el jugador de la Liga MX ya denunció el acontecimiento o si ya se presentó ante las autoridades correspondientes. Mariana Echeverría, conductora de Televisa y esposa del futbolista, tampoco dio a conocer su postura del caso.

(Foto: Especial)

No sería la primera vez que el ex técnico de la Selección Mexicana es víctima de robos a sus propiedades pues en agosto de 2021 una de sus residencias en la Ciudad de México ya había sido robada, la diferencia es que en aquella ocasión el hogar estaba deshabitado pues no lo rentaba alguien. Cuando el entrenador recién había asumido el cargo con el conjunto de Nuevo León, trascendió que su residencia fue asaltada.

Fue el personal de limpieza quien se encargó de reportar aquel delito y de inmediato hablar con las autoridades para explicar qué objetos habían sido sustraídos ilegalmente.

En aquel asalto a la propiedad ubicada en la colonia Bosque de Tetlameya, de la Alcaldía Coyoacán, fue robada durante la noche. Debido a que la residencia no estaba habitada y tenía diferentes pertenencias del Piojo Herrera, los delincuentes se llevaron 35 relojes de marca, seis pares de lentes de sol y 288 mil pesos en efectivo; todo lo hurtado estaba guardado dentro de una caja fuerte.

