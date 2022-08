Otro intento de feminicidio en México: sujeto quemó a mujer en situación de calle en Jalisco

Una mujer en situación de calle fue quemada viva por un sujeto que intentó abusar sexualmente de ella (Foto: Iván Gutiérrez)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que una mujer en situación de calle fue quemada viva por un sujeto que intentó abusar sexualmente de ella en calles de la colonia Tetlán, municipio de Guadalajara.

A través de un comunicado publicado el lunes 8 de agosto, las autoridades dieron a conocer que el ataque se llevó a cabo el domingo 7, cuando aproximadamente a las 19:49 se recibió un reporte de una mujer que presentaba quemaduras en su cuerpo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la Fiscalía de Jalisco indicó que la víctima se encontraba sobre la calle José Ramos al cruce con María Uribe, de la colonia Tetlán, cuando el sujeto se le acercó e intentó tocarla.

El sujeto le arrebató un solvente que traía, se lo roció en el cuerpo y le prendió fuego para después huir del lugar (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, tras la negativa de la mujer, el sujeto le arrebató un solvente que traía, se lo roció en el cuerpo y le prendió fuego para después huir del lugar.

La dependencia informó que los Servicios Médicos Municipales trasladaron a la mujer al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para su atención médica.

Asimismo, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública llegaron al lugar para acordonar la zona y solicitaron mando y conducción.

“El agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación arribaron a la escena para iniciar con los trabajos de investigación y así esclarecer los hechos y captura de quien resulte responsable”, se lee en el comunicado.

Por la agresión a la mujer ya se cuenta con una persona puesta a disposición del Ministerio Público (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro.com)

Según informó la dependencia, por la agresión a la mujer ya se cuenta con una persona puesta a disposición del Ministerio Público, a quien se le investiga por su posible participación en el hecho.

Además, la Fiscalía del Estado señaló que realiza las indagatorias bajo el protocolo establecido de perspectiva de género, a través de la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra de Mujeres y delitos en razón de Género.

“La Fiscalía del Estado ratifica su compromiso para investigar los hechos de forma objetiva y diligente, para hacer efectiva la justicia a las víctimas, directa e indirectas y evitar la impunidad”, finaliza el documento.

Caso Luz Raquel

La agresión se da a semanas del feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez (Foto: Infobae México)

Cabe señalar que la agresión se da a semanas del feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, una mujer de 35 años y madre de un menor con autismo que fue atacada y quemada en la colonia Arcos de Zapopan, Jalisco.

El ataque ocurrió el sábado 16 de julio, cuando cuatro hombres y una mujer le rociaron líquido, prendieron fuego y escaparon debido a que no toleraban el ruido que hacía su hijo.

Según informó la Fiscalía General del Estado, el sábado 16 se recibió un reporte en el 911 sobre una mujer que se encontraba lesionada en la colonia Arcos de Zapopan.

Raquel Padilla ya había denunciado en sus redes sociales que recibía amenazas en su contra pintadas en las paredes del lugar en el que residía (REUTERS/Fernando Carranza)

Al lugar llegaron paramédicos para atenderla y, posteriormente, fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Sin embargo, Raquel Padilla, integrante de la colectiva Yo Cuido México, ya había denunciado en sus redes sociales que recibía amenazas en su contra pintadas en las paredes del lugar en el que residía; junto a la publicación, adjuntó una serie de fotos en donde se apreciaban los mensajes.

Asimismo, la joven solicitó apoyo a la colectiva Me Cuidan Mis Amigas GDL a través de Twitter: “Ayuda, mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo esta mal y las amenazas de muerte son a diario porque es mi vecino mi agresor; ya levanté mi denuncia pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”.

