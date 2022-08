A 18 días de la liberación del “Mayito Gordo”, qué tanto se ha dicho sobre su paradero

Mayito Gordo (Foto: Infobae)

A 18 días de que Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, abandonara el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en el suroeste de California, luego de que el juez Danna Sabraw consideró que ya había cumplido con la sentencia por narcotráfico que pesaba en su contra, su paradero continúa siendo un misterio.

“Con una mirada intimida a cualquiera, con pocas palabras arreglan problemas, me llamo Ismael y no soy el padrino, el padrino es mi padre y yo soy su hijo, me dicen Mayito, me dicen el gordo Mayito Zambada, gerente del negocio”, reza la canción titulada “El Mayito Gordo” en honor al hijo del “Mayo” Zambada, escrita por la banda Enigma Norteño.

“Dicen que la historia se está repitiendo, me refiero a la historia de los viejos, El Mayo y el Chapo, compadres de grado, Iván e Ismael continúan el legado, seguiré tomando hasta la mañana, voy pa’ mi oficina y de ahí con mi nana”, dice la última parte del narcocorrido lanzado en 2019 como parte del álbum “Que siga la fiesta”.

Precisamente fue con música de banda la supuesta bienvenida que le dieron a Zambada Imperial tras darse a conocer su liberación por la Agencia Federal de Prisiones (BOP) del Departamento de Justicia de EEUU, según se pudo apreciar en un video publicado en la red social TikTok.

La supuesta bienvenida

En redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntamente le dan la bienvenida al hijo de Ismael Zambada tras su liberación a finales de julio

Las imágenes mostraron a una banda tocando debajo de una palapa en la que fueron colocadas lo que parecieron ser tablas grabadas con los rostros y nombres de tres integrantes de la dinastía Zambada: “El Mayo” Zambada, Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, y el Mayito Gordo.

Supuestamente, el festejo fue celebrado por la liberación de Zambada Imperial, pero algunos comentarios en las redes sociales indicaron que se trataba de un supuesto video musical hecho por cantantes de regional mexicano, aunque en las imágenes se aprecian vehículos lujo, entre ellos un Rolls Royce.

Para verificar la procedencia del material audiovisual, Infobae México realizó una búsqueda inversa de imagen y encontró que son dos videos los que circulan en tres cuentas diferentes de TikTok. Ambos clips muestran lo descrito con anterioridad, solo que uno tiene menor duración que el otro.

La publicación de los videos fue realizada el 25 de julio y no se encuentran disponibles en otra red social, mas que Facebook. Es así que, debido a la escasa información, tampoco se ha comprobado el lugar y la fecha en que fueron grabados, lo que abona más a la incertidumbre sobre su paradero.

“Mayito Gordo” promovió amparo para no ser detenido en México

Ismael Zambada Imperial (Foto: Especial)

Con el fin de evitar que Zambada Imperial sea detenido en territorio mexicano en caso de cruzar la frontera, en los últimos días de julio fue presentada una demanda de amparo en Tijuana.

En el documento, turnado a un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, registrado bajo el número 526/2022, se estableció como autoridades responsables a la Fiscalía Genera de la República (FGR), con sede en la Ciudad de México, contra cualquier acto de molestia o ataques a la libertad personal de Zambada Imperial.

A pesar de su liberación, “El Mayito Gordo” no fue localizado en Tijuana, Baja California, aún cuando su regreso a México estaba previsto para el 27 de julio, pues todavía no se tienen registros que confirmen su presencia en territorio nacional.

Mientras permanezca en el país vecino y bajo la jurisdicción de EEUU, deberá cumplir con una lista de requisitos, como la imposibilidad de comunicarse con personas relacionadas a actividades ilícitas (incluidos familiares e integrantes del Cártel de Sinaloa), además de que tendría que conseguir un empleo formal.

Sin embargo, en caso de que vuelva a México o se le conceda regresar, dicha supervisión ya no tendría efectos.

SEGUIR LEYENDO: