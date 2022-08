Padre Debanhi Escobar aseguró que la Fiscalía sigue sin sospechosos: “Deberían estar trabajando en eso”

Padres de Debanhi aseguraron que no hay nuevas líneas de investigación (Foto: Cuartoscuro)

Tras cuatro meses, las autoridades del estado de Nuevo León, siguen sin un sospechoso en el feminicidio de la joven Debanhi Escobar Bazaldua, declaró el padre de la joven, Mario Escobar Salazar.

A través de su cuenta de Youtube, donde sube información acerca de los avances del caso, afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE), a pesar de haber determinado que la joven fue asesinada por asfixia, no ha logrado avances ni ha abierto nuevas indagatorias.

Declaró que la Fiscalía de Nuevo León “ya debería tener nueva línea de investigación”, por lo que pidió revisar nuevamente a los empleados del motel en el que fue hallada con la perspectiva de feminicidio.

“Ya está comprobado que nuestra línea de investigación es adentro del motel, en ese sentido así se comprueba porque ahí fue privada de su libertad”, aseveró en el video.

(foto: Youtube/ Mario Escobar Salazar. )

Pero además comentó que hubo un momento preocupante debido a que en una junta con personas de la fiscalía que tuvieron el pasado miércoles, dijo que las autoridades le preguntaron a ellos acerca de cuál línea de investigación faltaba revisar en la investigación.

“Imaginense, que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León me pregunte a mi: ‘oye, ¿tú qué crees, cuál es la línea de investigación o qué es lo que ustedes han encontrado en la carpeta?’, por que supuestamente ellos están agotando ya todas las instancias”

Aún con esto afirmó que les haría llegar a las autoridades las indagatorias que tenían a la mano para que haya coadyuvación con las autoridades. Pero aseguró que ellos, refiriéndose a sí mismo, no debían hacer las investigaciones.

“¿Por qué lo queremos cumplir? Porque queremos ayudarles a la Fiscalía que se haga la chamba lo más rápido y pronto posible (...) hay que ayudar un poquito ahí a la Fiscalía”, afirmó.

El padre de Debanhi ha mantenido la investigación activa (Foto: Facebook: Mario Escobar Salazar )

Por último pidió a la FGJE que en caso de contar con nuevas líneas de investigación, estas fueran compartidas con la familia “para mantenernos informados”, las cuales aseguró que estaban enfocadas en el motel

“Último voto de confianza”

A pesar de que se sabe que murió por sofocamiento de 3 a 5 días antes de ser hallada, que no hubo abuso sexual, ni tenía agua en los pulmones, por lo que no murió en la cisterna en la que fue hallada, no ha habido avances en la investigación.

Por lo que durante una reunión con la prensa el pasado jueves, Mario Escobar consideró que había pasado mucho tiempo desde que su hija fue hallada, le dio 15 días a la FGJE para presentar resultados por la investigación.

Mario Escobar, padre de Debanhi, dio un ultimátum a las autoridades del estado FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

“Les doy este último voto de confianza por estos 15 días, si no pues a ver qué medidas o estrategias vamos a tomar ya es mucho tiempo, ya casi cuatro meses de que no tenemos ninguna línea de investigación de algún sospechoso”

En este sentido, aseguró que analizará los próximos pasos a tomar hasta que se llegue a la verdad, pues las autoridades no han dado resultados a pesar de las pruebas que se han recabado, e incluso de una segunda autopsia.

“Se trata de encontrar a los presuntos culpables del asesinato de mi hija, del feminicidio”, reclamó a las autoridades del Poder Judicial local y federal, con quienes se reunió momentos antes de hacer las declaraciones.

