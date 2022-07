Papá de Debanhi señaló que su hija pudo ser secuestrada; estuvo viva 8 días desde su desaparición

Debanhi Escobar pudo ser secuestrada (Foto: Especial)

A pocos días que se dieran a conocer los resultados de la última autopsia de Debanhi Escobar, el padre de la joven, Mario Escobar Salazar, señaló que su hija fue secuestrada antes de morir.

Recordó que Debanhi entró al motel Nueva Castilla y no se le vio salir, pues según la autopsia estuvo ocho días con vida después de haber desaparecido. Además, dijo que fue vista cerca del Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, Nuevo León, por lo que puede presumirse un secuestro.

“Hay una verdad legal que ya está dentro de la carpeta donde dan cuatro conclusiones, y en base a eso hay que trabajar, sabemos que Debanhi entró al hotel y nunca salió de ahí, hay que investigar esos ocho días que tentativamente estuvo viva y ver dónde estuvo, ya estamos hablando aquí de un secuestro”, dijo Mario Escobar a la prensa tras una misa en honor a los tres meses de que se halló el cuerpo de la joven estudiante.

En ese sentido, dijo que será fundamental revisar nuevamente las grabaciones de las videocámaras del motel Nueva Castilla, así como de la empresa Alcosa.

Respecto a los videos de la compañía, dijo que aún siguen faltando entre 8 y 10 minutos de imágenes, los cuales, asegura que son determinantes. “En cinco segundos pueden pasar muchas cosas y hay que checar a todos los trabajadores que estuvieron en ese momento en el motel, checar las cámaras, hacer otra vez investigaciones, checar las escaleras”.

Refirió que ya ha pasado mucho tiempo desde el feminicidio de Debanhi, pero que las investigaciones continuarán mediante entrevistas, videos, geolocalización del teléfono, chats de WhatsApp, entre otras cosas que permitan dar con los responsables, así que llamó a las personas que pudieran tener una pista que acudan con las autoridades.

Además, remarcó que los funcionarios que participaron en la autopsia anterior deben ser destituidos por su mala práctica y dar resultados erróneos.

“Si hubo omisiones, dolo o negligencia que caigan los culpables. A mí no me interesa quién sea, si es gente de la Fiscalía u otro tipo de gente que de alguna manera no hizo su trabajo”.

A la misa dedicada a Debanhi Escobar, realizada en una parroquia de San Nicolás de los Garza, familiares y personas cercanas asistieron con camisetas blancas con la palabra “Justicia” impresa.

Además de la adición de un posible secuestro, también trascendió que la joven fue vista deambulando alrededor del Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, Nuevo León.

“Tentativamente había unas imágenes que decían que había deambulado por esos rumbos después de que había desaparecido” expuso el padre de Debanhi el pasado 20 de julio.

Cabe recordar que hasta el momento únicamente se han dado a conocer videos donde quedó registrada la presencia de la joven en el Motel Nueva Castilla, lugar donde se ubica la cisterna en la cual encontraron su cadáver, y fuera de una empresa de autotransporte.

Aunque no han sido revelados más avances de la investigación sobre lo que ocurrió antes del deceso, la autopsia ha revelado las circunstancias en que murió.

Fue el pasado 18 de julio cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León confirmó que Debanhi Escobar fue asesinada por asfixia. Esto después de que sus restos fueron sometidos a una tercera necropsia, debido a la inconsistencia entre los resultados de la primera prueba forense ordenada por las autoridades y la segunda practicada por un equipo contratado por su familia.

