Jaime Montelongo, el minero de Sabinas que estuvo a salvo pero quedó atrapado al regresar a ayudar a sus compañeros

Una decena de mineros, entre quienes se encuentra Jaime Montelongo, quedó atrapada con un derrumbe en las instalaciones de la mina Concha Norte (Foto: Sedena)

Las horas transcurren y los rescatistas redoblan esfuerzos para conseguir el rescate de la decena de trabajadores que continúa en los túneles de la mina Concha Norte, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Entre las personas al interior de la instalación se encuentra Jaime Montelongo Pérez, de 61 años, quien ya se había puesto a salvo pero quedó atrapado cuando intentó ayudar a salir al resto de sus compañeros.

María Elena Chávez, esposa de Jaime, permanece en las inmediaciones de la mina a la espera de los informes que brindan las autoridades sobre los avances en el rescate. Durante una entrevista con el medio N+, contó que su cónyuge ya había finalizado sus labores en las instalaciones y se encontraba en la plataforma, aunque se negó a abandonar a sus compañeros cuando escuchó el estruendo al interior.

“No me quito de la cabeza que él ya iba de salida, pero no quiso dejar a sus compañeros y se regresó por ellos. Mi esposo ya estaba en la plancha para salir cuando él vio el agua. Ahorita lo tuviéramos aquí en vida, pero él decía ‘a mí no me gusta dejar a mis compañeros de trabajo’, porque él era palero y siempre andaba con ellos”, declaró ante los medios de comunicación.

Información en desarrollo*