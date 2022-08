Detectaron tortillas “piratas” en Durango, Coahuila y Sinaloa: cómo identificarlas

En varios estados se ha comenzado a vender el producto elaborado con otros ingredientes y de baja calidad (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro.com)

Debido al continuo aumento en el precio de la tortilla, en varios estados de la República se ha comenzado a vender el producto elaborado con otros ingredientes y de baja calidad.

El presidente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco, Arturo Javier Solano Andalón, informó el pasado 4 de agosto que, aunque no se ha registrado la venta en la entidad, sí se sabe de otras regiones en las que ya se oferta la tortilla hecha con otros ingredientes, que, incluso, pueden poner en riesgo la salud del consumidor.

Según Solano Andalón, los estados en los que se han detectado casos de venta de tortilla “pirata” son Durango, Coahuila y Sinaloa.

El presidente del Grupo de Industriales explicó que las personas que se dedican a la venta de este alimento “pirata” generalmente se encuentran en la informalidad, no pagan impuestos, se roban el agua y la luz con el fin de expender sus productos a un precio más bajo.

“Ellos abaratan el costo a base de la calidad del producto porque compran maíz directamente del campo; el maíz de campo trae impurezas, pedazos de olote, propios de la misma planta, y no toman la precaución de quitarles todas las impurezas”

Cómo identificar las tortillas piratas

Las tortillas tradicionales y por consiguiente, “originales”, se elaboran en tortillerías establecidas formalmente, que cuentan con la documentación, permisos y normas necesarios para la producción del alimento.

Para la elaboración de las tortillas se utiliza masa de maíz nixtamalizado, aunque la receta puede diferir de cada molinero y tortillero, ya que en algunos casos se agrega un poco de harina de maíz a la masa.

En cambio, las tortillas piratas son elaboradas con olotes o harina de maíz y no con maíz nixtamalizado, así como con agua que puede ser no potable y maquinaria no adecuada o sucia. Asimismo, son hechas por personas que no tienen la capacitación adecuada.

Ante esto, algunos expertos de la industria de la masa y el maíz han dado recomendaciones para identificar las tortillas “piratas” de las “originales”:

-Establecimiento

Se recomienda comparar las tortillas en lugares donde se pueda ver su elaboración y las condiciones de higiene en las que trabajan, ya que las tortillas piratas no se venden en establecimientos formales, pues se reparten principalmente en taquerías y tienditas de barrio.

-Precio

El costo del producto es una de las principales alertas para saber si se está comprando tortillas “originales” o “piratas”.

El precio de un kilo de tortilla ronda los 20 pesos en la Ciudad de México (CDMX), mientras que en estados como Jalisco los 22 pesos, por lo que si se vende más barato se debe de dudar de las materias primas que se utilizaron para su elaboración.

Cabe señalar que el costo baja considerablemente en tiendas de autoservicio, pues tienden a elaborarlas con harina de maíz o está subsidiada por los mismos establecimientos.

-Sabor, textura y color

Generalmente las tortillas son redondas y lisas de un lado, mientras que del otro son suaves con una fina capa de masa; asimismo, las tortillas “piratas” no conservan el color amarrillo que caracterizan a las tradicionales.

Al ser un alimento con múltiples usos en los platillos mexicanos, la tortilla “original” debe ser resistente y fácil de manipular, por lo que si se rompe con facilidad, se trata de una tortilla falsa.

