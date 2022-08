“Inútil improvisado”: Javier Lozano estalló ante nombramiento de Eduardo Villegas como embajador

El panista volvió a arremeter contra las decisiones del gobierno de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, despotricó contra la nueva designación de Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia, la cual fue ratificada este jueves 4 de agosto por el Senado de la República.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) calificó de “increíble” el supuesto desprecio que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el servicio exterior mexicano.

Asimismo, puntualizó que fue una irresponsabilidad del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), así como del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el haber aprobado la designación de un personaje, a su parecer, “inútil e improvisado” en una nación que declaró la guerra a una nación vecina.

“Increíble el desprecio al servicio exterior y la irresponsabilidad de nombrar a un inútil e improvisado, en el actual contexto internacional”, redactó el exsenador.

El panista calificó de improvisado al nuevo embajador de México en Rusia (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que la tarde de este jueves, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento del excoordinador de Memoria Histórica y Cultural del Gobierno de México como nuevo coordinador de los trabajos diplomáticos en la Federación Rusa.

No obstante, el acuerdo de que él obtuviera el puesto no fue simple, puesto que se debatió en múltiples ocasiones la carrera profesional del funcionario, ya que no contaba, de acuerdo a la oposición, con las cartas necesarias para convertirse en embajador.

El senador Emilio Álvarez Icaza, perteneciente al Grupo Plural, tildó como “un error” la designación del mandatario mexicano, pues recordó que “quitó” a una diplomática de la Embajada mexicana en Rusia que estuvo a cargo por más de 16 años.

“Respeto su carrera profesional, pero no tiene trayectoria profesional diplomática y es un grave error. Hay una relación de no entendimiento que se está jugando con Rusia”

Eduardo Villegas celebró su designación (Foto: Twitter/@evillegasme)

Por todo lo anterior, obtuvo 13 votos en contra por parte del PAN, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural; mientras que los partidos de la Cuarta Transformación (Morena, PT y PVEM, así como el Partido Encuentro Social) lograron 20 sufragios afirmativos, con lo que lograron la mayoría a favor de Villegas.

En tanto, el nuevo embajador mostró su emoción por el hecho que se suscitó este día en el recinto de Paseo de la Reforma, misma que calificó como un orgullo para su vida por lo que se comprometió a dejar cuerpo y alma en la nueva misión que se le encomendó desde el Estado mexicanos.

“Me llena de orgullo haber sido nombrado el día de hoy, 3 de agosto de 2022, como jefe de la misión diplomática de México ante la Federación de Rusia. Es una enorme responsabilidad a la que me volcaré en cuerpo y alma para siempre dejar el nombre de nuestro país en alto”, redactó en su cuenta oficial de Twitter.

Eduardo Villegas fue designado como embajador (Foto: Twitter/@evillegasme)

Conviene recordar que el ahora diplomático es un escritor y filósofo mexicano, egresado de la licenciatura y maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); no obstante, su carrera en la política mexicana ha sido cercana a AMLO, puesto que se desempeñó como asistente personal del tabasqueño cuando éste fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Asimismo, dentro de la actual administración se le concedió ser el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, dependencia de la Presidencia de la República.

