“Pues yo tampoco confío en usted”: criticaron a Adán Augusto, “corcholata” de AMLO por respuesta a activista

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fue objeto de críticas por respuesta que le dio a manifestante (Foto: Reuters)

Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue sujeto de múltiples críticas por una declaración que hizo al acudir al llamado de un grupo de madres buscadoras de sus hijas e hijos desaparecidos en México.

Y es que este martes 2 de agosto, el secretario de Gobernación salió a dialogar con el grupo de las mujeres activistas; sin embargo, durante el intercambio de diálogos el aspirante a la presidencia tuvo una declaración desafortunada al calor del momento, motivo por el que fue criticado por los detractores de la administración federal.

Las mujeres se dieron cita afuera de las oficinas de la Segob, en la calle de Bucareli, motivo por el cual, el secretario federal salió de su centro de trabajo para atender el llamado de las mujeres que buscan a sus hijas e hijos.

Al momento de abordarlas, las manifestantes exigieron al secretario federal que les diera un espacio para establecer algún mecanismo que les solucione su problema, a lo que el funcionario dijo que ahí mismo podrían hablar, con lo que se despertó una queja en particular entre las inconformes.

Colectivos de madres buscadoras contribuyen a encontrar a personas desaparecidas (Foto: AFP)

—Nosotras, como mujeres mexicanas, le solicitamos que nos reciba —dijo una mujer a López Hernández.

—Sí, ya estoy platicando con ustedes.

—Queremos un documento firmado y sellado —interrumpió otra manifestante.

En ese momento, el secretario giró para contestarle a la mujer y le preguntó si ella confiaba en él, a lo que se negó: “la verdad, yo no confío en nadie”. Derivado de esto, Adán Augusto López dijo que el sentimiento es recíproco.

“Bueno, pues yo tampoco confío en usted”

Después, la manifestante argumentó por qué no confiaba en el titular de la Segob, a lo que explicó que es con cualquier autoridad, no particularmente con el secretario: “le voy a decir que yo soy una madre de una desaparecida y por eso mismo no confío en las autoridades. Yo necesito papel con firma y sello”.

Finalmente, el secretario accedió a entregar la firma y sello que pidió la activista: “le voy a firmar y le voy a sellar lo que usted y yo quedemos”; sin embargo, la manifestación de desconfianza por parte del secretario bastó para que la oposición iniciara una serie de descalificativos contra López Hernández.

La panista condenó la respuesta del secretario de Gobernación (Foto: Senadores del PAN)

Por ejemplo, Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), hizo uso de sus redes sociales para recordar que van más de 30 mil personas desaparecidas en México y que este tema tiene que atenderse desde el gobierno.

“El Srio de Gobernación Adán Augusto le dice a una mamá que busca a su hija desaparecida que TAMPOCO CONFÍA EN ELLA. Se han dedicado a decir que los delincuentes necesitan empatía y no son capaces de atender a quien más sufre en el país. ¡Hoy ya van más de 30 mil desaparecidos!”

Ante la emergencia nacional sobre Personas Desaparecidas o No Localizadas, el gobierno federal, a través de la Segob, creó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con la finalidad de poder atender este aliciente social; aunado a ello, cientos de civiles e han organizado por su cuenta y a través de sus propios recursos para poder participar en las acciones de búsqueda.

La Comisión Nacional de Búsqueda y decenas de colectivos buscan a los desaparecidos en México (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, las colectivas de madres que buscan a sus hijas e hijos son las que más llaman la atención; sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil organizada, el número de personas desaparecidas va en aumento y éste, está profundamente relacionado con el incremento de la violencia y la permanencia de la impunidad en la mayoría de los casos que se llegan a judicializar.

De acuerdo con la org WOLA, en México, hasta mayo de 2022, se tiene un registro de 100 mil personas desaparecidas, aproximadamente; asimismo, señalan que las personas que inician el proceso de búsqueda suelen tener problemas con la burocracia mexicana, por lo que brincan de institución en institución para que se les resuelva su caso.

Aunado a esto, se debe de considerar que esta actividad, además de ser tortuosa para los que buscan a sus familiares, es una actividad peligrosa y triste, pues en numerosas ocasiones, los grupos de búsqueda encuentran fosas clandestinas en las que están enterrados decenas de cadáveres, para que después las autoridades procedan a la identificación de ellos.

