“No vamos a perseguir ni a reprimir a nadie”: AMLO reiteró que su gobierno no censuró a la reportera Reyna Haidee

Reyna Haidee Ramírez, la reportera independiente originaria de Sonora, llamó la atención cuando reclamó durante la conferencia matutina del 21 de julio que en la “mañanera” no existe la democracia. Debido a que en su caso había podido acceder muy pocas veces y argumentó que recibió un trato distinto por no ensalzar al mandatario como lo hacen otros colegas.

También realizó duras críticas en contra de la estigmatización y la violencia por la libertad de expresión, pues se dijo censurada y “castigada” por AMLO en el 2021 al no dejarla entrar por 2 o 3 meses para realizar su trabajo. Por lo que la corresponsal consiguió un amparo, el cual seguía en revisión porque la jueza Dinora Hernández Jiménez consideró que la libertad de expresión no se estaba violando al no encontrar pruebas en su demanda.

Este tema fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este 3 de agosto, cuando el mandatario aclaró lo sucedido con la periodista Reyna, “nadie la ha perseguido” y le reiteró su invitación de participar en la Conferencia Matutina cuando “ella quiera”, además, dijo que ahora se encuentra en España.

“Aprovecho para comentarles lo de la compañera Reyna. Nadie la ha perseguido, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, saliendo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. Cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España, yo creo que ya tenía sus boletos”, detalló AMLO.

Fue así como el tabasqueño negó nuevamente que su Gobierno persiga o censure a periodistas que critican su administración, esto, a pesar de que algunos de ellos sean parte de los grupos de intereses creados por la oposición.

“No vamos a perseguir a nadie ni a reprimir a nadie, es una cuestión de principios, decirle que puede venir las veces que quiera. Y repito, no somos iguales, nuestro gobierno no reprime aunque quieran inventar cosas. Porque les gustaría mucho decir que todos somos iguales. No, no somos iguales. Nosotros condenamos la represión, no somos cómplices de represores, no nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad”, expresó el tabasqueño.

Por otro lado, Ana García Vilchis, encargada de dirigir la sección “Quién es quién de las mentiras de la semana”, abordó el tema de la comunicadora en cuestión, revelando que Reyna Haidee Ramírez se encuentra actualmente en Barcelona, España. Y de acuerdo a lo mencionado por Vilchis, la sonorense tenía planeado su viaje antes de presentarse en la “mañanera”, pues ya contaba con boletos y trámites para trasladarse a España.

Otro de los temas que causó polémica en redes sociales aquel 21 de julio, fue la discusión que mantuvo la periodista con uno de sus compañeros al momento de su debate con el presidente. Mientras AMLO respondía sus cuestionamientos, del lado de los comunicadores, comenzó un bullicio y se escuchó gritar a Reyna Haydee “Cállate palero”, dirigiéndose a Hans Salazar, quien se encontraba sentado a su lado. Por lo que López Obrador intervino para tranquilizar a los reporteros y continuó con su respuesta dirigida para Reyna Ramírez.

“Tranquilos. Amor y paz. Mira, yo no podría estar tranquilo, sereno sin estar bien con mi tribunal que es mi conciencia. (...) Entonces, si tu opinas distinto, yo respeto tu punto de vista. No me voy a enojar ni mucho menos voy a reprimir tu derecho a expresarte, manifestarte”, aclaró el tabasqueño en un intento por apaciguar el ambiente.

