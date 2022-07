Segundo ataque de la prensa a AMLO: periodista lo acusa de preferir alabanzas en sus mañaneras

López Obrador conferencia matutina 2022. (Foto: Cauartoscuro)

La mañana de este jueves, Reyna Haydee Ramírez, reportera independiente originaria de Sonora, al obtener la palabra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reclamó que en la mañanera no existe la democracia, porque en su caso, solo ha podido acceder dos veces al mes a la conferencia. No todos los días como debería de ser, ya que normalmente los 20 lugares ya están reservados para ciertos reporteros.

Según la comunicadora, el tiempo destinado a la sesión de preguntas y respuestas es suficiente para que los 20 reporteros tengan la oportunidad de hablar por lo menos una vez a la semana. Pero no es así, porque el presidente prefiere las alabanzas.

Haydee Ramírez argumentó que recibe un trato distinto por no ensalzar al mandatario como lo hacen otros colegas. Y esa es la razón por la que no s ele permite la entrada más de dos veces a la mañanera.

“Vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así presidente, yo soy reportera. Si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra...”, señaló la sonorense.

Por otro lado expuso las constantes amenazas que sufren los periodistas a diario por cumplir su labor de informar.

“Estas amenazas suponemos que vienen de o sus seguidores o sus opositores. Una de dos. Entonces que lo defina la fiscalía, la denuncia esta puestas. Lo digo con todo respeto presidente porque usted aquí a denostado, ha estigmatizado periodistas. Casi todos los días se dedica a eso”, aseveró la reportera.

“Usted se equivoca cuando los llama independientes, esas personas no son independientes. existe el periodismo independiente. Yo soy reportera independiente. Entonces usted confunde porque la independencia periodística si existe y hay muchísimos medios en todos el país que dedican a eso”.

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: