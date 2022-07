Periodistas se solidarizaron con Reyna Haydee por ataques en redes tras confrontar a AMLO: “No estás sola”

Tras su participación en la conferencia matutina, denunciaron que la reportera fue víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales (foto: captura de pantalla/CUARTOSCURO)

La conferencia matutina presidencial del miércoles llamó la atención ante las duras críticas de una periodista que se alzó en contra de la estigmatización y la violencia por la libertad de expresión.

Se trató de la reportera Reyna Haydee Ramírez quien reclamó que en la mañanera no existe la democracia debido a que Andrés Manuel lópez Obrador (AMLO) prefiere las adulaciones y alabanzas.

Pero la reacción fue dividida pues en redes sociales estuvieron aquellos que aplaudieron las declaraciones de la reportera e incluso la catalogaron de valiente por no ser “sumisa” o aduladora a las declaraciones oficiales.

Mientras que otros internautas argumentaron que se trató de una agresión en contra de sus compañeros, específicamente cuando esta gritó a uno de los presentes “Cállate palero”, así como una supuesta afrenta a la figura presidencial.

captura de pantalla de Youtube/ Andrés Manuel López Obrador

A pesar de todo, tras las declaraciones realizadas, se denunció una campaña de desprestigio en contra de la periodista independiente proveniente de Sonora a través de las redes sociales. Ante lo cual, colectivos y organizaciones alzaron la voz para apoyar a Haydee Ramírez.

Por lo que la Red BCS de periodistas compartió un posicionamiento en el que respaldaron a la reportera, quien es integrante del colectivo, a través de una imagen por sus redes sociales.

“Manifestamos nuestro total respaldo a nuestra amiga y colega periodista, Reyna Haydee Ramírez, integrante de este colectivo del noreste de México”, señaló el colectivo además de reconocer su trayectoria periodística.

“Condenamos cualquier intento de censura y campañas de denostación e intimidación en su contra. No está sola”

El colectivo respaldó a la reportera tras declaraciones en la mañanera (foto: @periodistasbcs)

El posicionamiento fue compartido poco después por el medio de periodismo de datos y fact-checking, Verificado quienes sumaron su apoyo y respaldo a “quien una vez más pidió respeto para periodistas y es objeto de ataques en redes sociales”.

También se sumó la organización Artículo 19 quien se promulgó en favor de Haydee Ramírez quienes solicitaron al gobierno que garantizara la libertad de expresión y de opinión de las y los periodistas “sin represalia alguna”.

“Le trajo como consecuencia una campaña de desprestigio en redes sociales, mismo que pudiera tener un efecto inhibidor en contra de la prensa del país al no querer ser parte de ataques similares como consecuencia de cubrir eventos públicos”

Asimismo la OSC Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), se solidarizó con la periodista y “condenamos los ataques y la censura en su contra. ¡No estás sola, Reyna!”.

Denunciaron que hay una campaña de desprestigio en contra de Reyna Haydeé (foto: @article19mex)

La censura además, fue señalada por la periodista que reclamó al primer mandatario de haberla “castigado” en el 2021 al no dejarla pasar por 2 meses para realizar su trabajo. Por lo que criticó que recibe un trato distinto por no ensalzar al presidente como otros colegas.

“Vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así presidente, yo soy reportera. Si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra”.

Posteriormente habló de la violencia vivida a diario por los periodistas y las amenazas de las que son objeto debido a su labor y cuestionó la procedencia de de las agresiones en contra de los comunicadores: si estas venían por parte de los seguidores del presidente o de otros grupos.

