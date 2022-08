Monreal descartó buscar la presidencia fuera de Morena; insistió que su “dignidad es el límite”

Monreal criticó elecciones internas de Morena (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, negó que buscará contender por la presidencia de México fuera del partido guinda.

En entrevista con el periodista Vicente Serrano, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) advirtió que su “dignidad es su límite” pues dio a conocer que en una encuesta de Morena arrojó que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, contaba con mayor aprobación que él, pese que en otras se había posicionado por arriba de la doctora cuando aún no se decidía al representante del partido guinda para contender por la jefatura de Gobierno de la capital del país.

“No me voy a ir (de Morena), porque lo único que quiero es participar, mi límite es la dignidad, cuando ya no tienes posibilidades de aportar, pero no será cuando ellos quieran porque nadie es dueño de Morena. Yo no puedo irme por la puerta trasera porque me siento incomprendido; voy a luchar hasta el final, con todas mis fuerzas, porque soy fundador”, externo Monreal Ávila.

Monreal se lanzó contra los simpatizantes de Claudia Sheinbaum (Foto: CEEmorenacolina)

Asimismo, el legislador aseguró que las acusaciones que los simpatizantes de otras “corcholatas” han en hecho en su contra “van a irse cayendo por su propio peso”. Bajo ese tenor, afirmó que se encuentras en el mejor momento de su vida para convertirse en el próximo presidente de la República y así seguir con la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

“Nosotros no queremos imponer, pero tampoco queremos imposición, nosotros simplemente queremos participar en un proceso limpio, de piso parejo, nosotros queremos que haya democracia y si la gente decide que sea Claudia Sheinbaum o que sea Marcelo (Ebrard) o que sea Adán (Augusto López) no tenemos dificultad”, sentenció.

Aunado a ello, en fechas recientes, Ricardo Monreal acusó a simpatizantes de la jefa de Gobierno de la CDMX de no acceder al diálogo, puesto que confunden “ser autónomo con ser traidor”.

Monreal dijo estar preparado para convertirse en el próximo presidente de México (Fotoarte: Infobae México/ Abraham Avilés)

“La crítica seria y honesta me cuesta, (hay) muchos cuestionamientos de las redes simpatizantes de Claudia Sheinbaum, actúan como robots, duro, duro, por tener una opinión propia o ser de carácter autónomo lo confunden con traición. Es parte del proceso que vivimos en México: la polarización, el odio”, señaló.

Con respecto a las elecciones internas a las que se enfrentó el partido guinda, el senador dijo sentirse lastimado ante las irregularidades, disturbios y acarreo que se vivieron durante la jornada de votación.

“Para mí hubo irregularidades. No es el ejercicio del cual yo me sienta orgulloso, porque hace 25 años renuncié al PRI y estos 25 años he luchado contra esas prácticas. Estoy en contra de la compra del voto, en contra del acarreo. No me siento contento ni feliz con un proceso de tan baja calidad democrática”, puntualizó.

Monreal dijo sentirse lastimado por las irregularidades en las elecciones de Morena (Foto: Morena)

Según con la información de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en las 20 entidades en donde hubo elecciones se instalaron 345 centros de votación de los cuales solamente en 11 hubo algún tipo de incidente. Mismos que, de acuerdo a sus declaraciones, fueron “provocados por personas ajenas a Morena.

Además, anunció que fueron más de 3 millones de personas quienes participaron en la jornada de votación: “Es sorprendente cómo la gente siempre sale a responder, a respaldar a Morena. Estamos avanzando en la organización de nuestro partido, en fortalecer su institucionalización, en prepararnos para el 2024″.

