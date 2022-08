División en Morena: Mario Delgado pidió a Ricardo Monreal que respete a militantes tras elección de consejeros

Mario Delgado se lanzó contra Ricardo Monreal (Fotos: Cuartoscuro)

Mario Delgado, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió a Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado de la República, que respete a los ciudadanos que participaron en las elecciones internas del partido guinda.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el líder del partido guinda dijo que el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ”no ha entendido que desde julio de 2018, la gente decidió en este país que quiere vivir en democracia”.

“Le pido respeto para la gente que participó, para los 3 millones de ciudadanos que participaron, creo que llamarlos a todos que fueron acarreados o manipulados me parece tener un profundo desprecio por el pueblo de México, es el pensamiento conservador y en el fondo hay clasismo”, declaró Delgado Carrillo.

Asimismo, Mario Delgado aseguró que “Morena demostró que sigue siendo el partido del pueblo de México”.

Morena vivió una reorganización interna este fin de semana (Foto: Morena)

Y es que un día antes de que militantes y simpatizantes de Morena votaran por sus próximos consejeras y consejeros estatales, Monreal Ávila anunció su ausencia en las urnas, pues señaló que se excluyó a fundadores durante la planeación de las elecciones.

No obstante, mencionó que la exclusión se ha dado por la decisión arbitraria de las dirigencias: “Los principios que originaron, que sosteníamos, de inclusión y tolerancia, hoy se han convertido en exclusión e intolerancia, dirigidos a quienes fundamos el movimiento y el partido, así como a sus militantes”.

Tras culminar las elecciones, mismas que se llevaron a cabo el pasado 30 y 31 de julio, Ricardo Monreal celebró la participación de la ciudadanía, sin embargo, afirmó que “ya estaba todo prefigurado”.

“Quiero mandar un mensaje para todos y todas las personas que participaron en el procesos del sábado y domingo pasado de Morena, que se inscribieron como candidatos a consejeros o consejeras. Les envío un abrazo, le envío un saludo solidario. Ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado”, expresó en un vídeo que compartió por medio de redes sociales.

Mario Delgado calificó como "histórica" la jornada de votación (Foto: Mario Delgado)

Además, indicó que las irregularidades que se presentaron a lo largo de las elecciones, fueron algunas de las practicas que el grupo de la izquierda mexicana siempre ha combatido, ya que estas eran propias del instituto político que gobernó al país la mayor parte del siglo XX.

Bajo ese tenor, invitó a la militancia de Morena a que no pierdan el ánimo ni el entusiasmo para próximas elecciones que se presenten, tanto al interior del partido, como a nivel estatal y federal.

“Luchamos porque hay muchas personas que tenemos 25 años o más, como es mi caso, y no me desánimo porque México es más grande que nuestros problemas y a ti te necesita y a mí me necesita. Estemos juntos, caminemos juntos. Este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse”, sentenció Monreal Ávila.

AMLO reconoció irregularidades en el proceso interno de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que sí hubo irregularidades durante las elecciones internas del partido que fundó, pero aclaró que esto sólo habría ocurrido en “muy pocas casillas”.

“Hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Hubo todavía este tipo de práctica, pero en muy pocas casillas”, indicó el titular del Ejecutivo durante su conferencia de prensa del pasado 1ro de agosto.

Según con Mario Delgado, en las 20 entidades en donde hubo elecciones se instalaron 345 centros de votación, de los cuales solamente en 11 hubo algún tipo de incidente. Mismo que, desacuerdo a sus declaraciones, fueron “provocados” por personas ajenas a Morena.

