Miss Hidalgo denunció amenazas de su expareja y lo responsabilizó de cualquier ataque en su contra

Miss Hidalgo denunció a su expareja y pidió un aloto a la violencia contra las mujeres (Foto: Especial)

Alejandra Suárez, Miss Hidalgo 2021, responsabilizó a su expareja Carlos Oseguera Martínez de cualquier agresión que pueda sufrir, tras confesar que la amenazó, humilló y golpeó en varias ocasiones.

A través de un comunicado oficial, emitido por Miss Hidalgo Organization este 2 de agosto, la joven reveló que el sujeto ejerció violencia en su contra cuando eran pareja, por lo que hizo un llamado a quienes se encuentren en una misma situación similar a denunciar.

“Nunca imaginé tener que contar algo tan horrible, pero la violencia tiene que parar ‘Ya’. Sufrí de violencia de mi expareja Juan Carlos Oseguera Martins durante meses, manipulando, insultando, humillándome y alejándome de todas las personas que quería hasta que me agredió físicamente”, dijo la Miss.

Aseguró que durante mucho tiempo tuvo miedo de hablar públicamente sobre lo que estaba viviendo, ya que el sujeto la amenazaba constantemente; sin embargo, se decidió a comunicarlo para denunciarlo, responsabilizarlo de futuras agresiones y también evitar que otra mujer pase por lo mismo.

Golpes que sufrió Miss Hidalgo (Foto: Especial)

“Es una persona sumamente agresiva y violenta y no me gustaría que alguien más pase por esto como yo. La violencia no tiene ninguna justificación”.

En ese sentido, exhortó a las mujeres que se encuentren en una relación violenta a dejar a sus parejas y denunciarlas para así romper el ciclo de abuso físico, psicológico o de cualquier otra índole.

“Váyanse al primer grito, al primer insulto, al primer golpe, huyan y ¡DENUNCIEN!”.

Finalmente, dijo que en caso de sufrir algún atentado en el futuro próximo responsabiliza a Oseguera Martínez para que las autoridades lo investiguen directamente a él.

“Responsabilizo a esta persona de cualquier perjuicio o daño a mi persona, la denuncia y carpeta de investigación, ya están en manos de las autoridades competentes, es importante visibilizar a ésta clase de violentadores”.

(Foto: Especial)

La Miss apuntó que no se puede permitir que sigan tratando a las mujeres como objeto de propiedad y sus parejas se “crean dueños de la relación”, ejerciendo continuamente abusos desde una postura de autoridad.

“¡NI UNA MÁS! ¡LA VIOLENCIA TIENE QUE PARAR!”.

Por su parte, la organización de Miss Hidalgo dijo estar en contra de cualquier tipo de violencia a cualquier persona o ser vivo.

Alejandra Suárez se coronó como Miss Hidalgo el pasado 27 de marzo de 2021 a la edad de 24 años. Es estudiante de la carrera de Danza en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Violencia contra las mujeres (Foto: pixabay)

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, en 2019 fueron asesinadas 3 mil 809 mujeres, de las cuales, sólo 904 fueron investigadas como feminicidio, lo que podría representar una falta grave al debido proceso y la procuración de justicia para los deudos.

“Desde el Poder Legislativo estamos convencidos de que los marcos jurídicos adecuados pueden tener un impacto positivo para la vida, integridad y dignidad de las mujeres; por ello, es importante que los congresos locales se sumen de forma urgente a realizar estas acciones”, señaló Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien busca hacer modificaciones a los Códigos Penales para homologar el tipo penal del delito de feminicidio.

Cabe recordar que, de acuerdo con el gobierno federal, “los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios”, por lo que la procuración de justicia podría quedar viciada entre la ciudadanía.

