Una mujer fue presuntamente atacada con ácido en Puebla luego de recibir amenazas

Una mujer de Puebla fue presuntamente atacada con ácido por un par de sujetos mientras se preaparaba a instalar su puesto de pan durante la mañana del pasado lunes 1 de agosto.

La agresión habría ocurrido en la colonia Galaxias de Amalucan en la capital poblana, entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana. De acuerdo con reportes locales, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima identificada como Andrea y le arrojaron una sustancia corrosiva en su cuerpo.

De manera inmediata los agresores huyeron del lugar, mientras que la joven de 28 años acudió a la vivienda de su hermana (ubicada a escasos metros de donde se registró el ataque) para solicitor ayuda, pues el líquido había alcanzado su rostro, brazos y parte de su abdomen.

Los familiares de la víctima la auxiliaron y le dieron un baño para intentar quitarle la sustancia corrosiva. Asimismo, reportaron los hechos antes las autoridades y, en respuesta, personal médico del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribó al lugar indicado para hacerle una reivisión a la joven, en la que comprobaron que había sufrido quemaduras de primer grado.

Reportes locales indicaron que Anfrea fue llevada al hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y posteriormente la trasladaron al nosocomio de La Margarita, donde fue internada debido a las lesiones recibidas.

Mientras la joven poblana era atendida en el hospital del IMSS, señaló que anteriormente había recibido amenazas a través de redes sociales, principalmente de Facebook. Indicó que le enviaban mensajes advirtiéndole que se cuidara, por lo que, al verse vulnerada, acudió a la Policía Cibernética pero ya no se siguió el caso, comentó para el programa Buenos Días de Cinco Radio.

“Me dijeron que iba a pagar con lágrimas de sangre”, refirió Andrea sobre las amenazas que sus supuestos agresores le lanzaron al momento de arrojarle el líquido. Relató que estuvo aproximadamente 20 minutos en el agua porque el ardor era intenso y no lo soportaba. También indicó que parte sus piernas resultaron afectadas, al igual que uno de sus ojos.

A pesar de no estar segura sobre quién llevó a cabo la agresión, ya que indicó que no conocía a los hombres a bordo de la motocicleta blanca, la joven de 28 años señaló que tiene sus propias sospechas. Agregó que afortunadamente no pasó a mayores porque fue auxiliada por sus familares; “si no, hubieran sido quemaduras más graves”, aseveró.

Un grupo de 17 diputadas federales plantearon una reforma al Código Penal Federal para establecer penas de 5 a 8 años de prisión a quienes ataquen con ácido o sustancias corrosivas a otra persona (Foto: Cuartoscuro)

Si bien no detalló por qué había estado recibiendo amenazas en su contra, aseguró que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales, con el fin de que sus agresores sean identificados y llevados ante la justicia.

Debido a las constantes agresiones contra las mujeres en diferentes entidades de la República, un grupo conformado por 17 diputadas federales propusieron imponer penas de entre cinco y ocho años de cárcel para quienes ataquen a otras personas con sustancias corrosivas, inflamables o con ácido.

Esta iniciativa fue publicada el pasado miércoles 27 de julio en la Gaceta Parlamentaria, con la cual se busca agregar cinco párrafos al artículo 294 del Código Penal Federal. De manera adicional, las diputadas agregaron una agravante de dicho delito si la agresión es contra una mujer.

Asimismo, en caso de que la cara, el cuello, el brazo o la mano de la víctima resulte dañada y afecte su funcionalidad, se agravará un tercio de la pena inicial. Si el ataque es contra una mujer, la condena podría ser de hasta 16 años de cárcel.

