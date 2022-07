Denunciaron espectaculares de Claudia Sheinbaum en Puebla con supuestas intensiones presidenciales

Espectaculares con la cara de Claudia Sheinbaum (Foto: Municipios Puebla)

En Puebla denunciaron que desde el 28 de julio se observan en algunas avenidas espectaculares que promocionan a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales podrían considerarse como un acto anticipado de precampaña.

En los anuncios publicitarios se observa la cara de la mandataria capitalina, una de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, con una mirada de esperanza, y la leyenda: “Baja la delincuencia 58%”.

Aunque se trata de un anuncio de la revista local Mundo Ejecutivo que en esta edición del mes de agosto tendrá en portada a Claudia Sheinbaum, algunos han considerado que podrían ser un tipo de propaganda indirecta.

Claudia Sheinbaum arremetió contra Alejandro Moreno en el Foro Estatal en Defensa de la Reforma Electoral de Morena en Colima (Foto: CEEmorenacolina)

Contrario a lo que se podría creer, en el sitio de Mundo Ejecutivo no hay ningún anuncio referente a dicha portada y en las redes sociales se anuncia una revista completamente diferente, en donde el personaje principal es Horacio Duarte Olivares, “Impulsor de las becas de jóvenes de AMLO”.

Aunque también se trata de un aspirante abanderado por Morena, anunciado a un cargo en las próximas elecciones, no es Claudia Sheinbaum la principal. Dicha situación ha levantado sospechas entre los poblanos.

Horacio Duarte Olivares, quien tiene la mirada fija a la gubernatura del Estado de México es la portada de julio, supuestamente, la de agosto sería Claudia Sheinbaum y es por ello que es ella quien ahora se mira en las avenidas concurridas del estado gobernado por Luis Miguel Barbosa.

De acuerdo con el medio local Municipios de Puebla, uno de los anuncios publicitarios con el rostro de la mandataria se encuentra en bulevar Atlixco, a la altura de la incorporación a Avenida Las Torres, al sur de Puebla capital.

Claudia Sheinbaum se presentó en Colima para ser parte del Foro Estatal en Defensa de la Reforma Electoral (Foto: Twitter / @CEEmorenacolima)

Cabe recordar que esto ocurre a dos años de que Miguel Barbosa, también de Morena, promovió una reforma, que el Congreso aprobó, la cual prohíbe la publicidad política que sea explícita en espectaculares, bardas, vallas o el transporte público, so pretexto de promover portadas de libros, revistas o periódicos.

Lo anterior, con la finalidad de evitar que los políticos se anuncien indirectamente antes de las campañas oficiales, acusando que son portada y no son ellos quienes han mandado a colocar los anuncios.

Esta no es la primera vez que Claudia Sheinbaum es acusada de anunciarse con miras electorales, pues apenas el cinco de julio pasado, fue acusada por mandar a colocar supuesta propaganda dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

(Foto: Twitter/AmerangelLorenz)

“Ciudad de México, nuestra casa. Abrimos la puerta a los derechos, cerramos la puerta a la corrupción y desigualdad”, se lee en los carteles con el rostro de la mandataria pegados en la estación La Raza.

Sumado a ello, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la denunció en relación a unas publicaciones en redes sociales y notas periodísticas en donde supuestamente hubo actos proselitistas.

No obstante, La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no hubo actos anticipados de precampaña y campaña presidencial rumbo al 2024 por parte de la jefa de Gobierno y no se aplicó ninguna sanción.

Claudia Sheinbaum es una de las llamadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que busca la candidatura en la elección presidencial de 2024 con la Cuarta Transformación. Incluso, para varios analistas es la “favorita” de AMLO.

