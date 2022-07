“Soy la verdadera, la real”: la supuesta llegada a TikTok de Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”

"La Reina del Pacífico" estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara (Foto: Associated Press)

Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, se habría unido a la red social TikTok a través de una cuenta en la que se publican fotos y videos relacionados con la sobrina del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en la década de los ochenta.

Aunque la cuenta @sandraavilaoficial no está verificada, el material que se comparte son fotos y videos de “La Reina del Pacífico”. Hasta el 8 de julio tenía 12 mil 800 seguidores. Entre las 10 publicaciones que aparecen en la red social, se pueden apreciar imágenes en las que Ávila Beltrán muestra un bolso de compras de la marca Fendi, y un video en el que aparece en un yate, en compañía de otras personas. También publica un video de 10 segundos de duración para agradecer el apoyo y cariño de sus seguidores, así como anunciar que pronto realizará un “live.

En su más reciente video, la mujer, de 61 años de edad, aparece con una toalla enredada en el cabello y una pijama de leopardo, mientras limpia unos lentes de sol y prepara una maleta de viaje. También promueve sus presuntas cuentas en otras redes sociales.

“Hola, buenas noches, muchas gracias a todas las personas que han tenido interés en mí, en mi página, esta es la oficial. Las otras no son mías. Sí soy yo. Para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí, soy yo. Me disculpan en estos momentos cómo estoy. Me acabo de bañar. Ando en pijama. Estoy haciendo mi maleta. Voy a salir de viaje”, explicó Ávila Beltrán, quien pasó ocho años en cárceles de EEUU y México, acusada de narcotráfico.

Sandra Ávila Beltrán, conocida popularmente como “La Reina del Pacífico”, tiene 61 años de edad (Foto: @sandraavilaoficial)

“Pero antes de salir mañana, quería darles las gracias por estar conmigo y por todos los comentarios hermosos que me ponen. Disculpen que no les haya escrito, que no les he contestado como debe ser. He tenido un poquito de ocupaciones, cosas qué hacer, pero pronto va ser el live como ustedes lo quieren. Espero que les guste. Les mando un saludo. Qué dios los cuide”, concluyó la mujer que presuntamente inspiró la exitosa novela “La Reina del Sur”, del escritor español Arturo Pérez-Reverte y que llegara a la pantalla chica con la actriz Kate del Castillo como protagonista.

Mujer exhuberante y coqueta, su popularidad es tal que incluso cuenta con su propio “narcocorrido”, composiciones tradicionales del norte de México en las que se exaltan las acciones de las mafias de la droga, que le compuso en 2004 el grupo “Los Tucanes de Tijuana”.

Ávila Beltrán vivió y operó en la zona norte de México, en los estados de Jalisco y Sonora, hasta que la policía encontró más de nueve toneladas de cocaína en un barco en el puerto Pacífico de Manzanillo, Colima.

Por ello fue detenida en 2007, acusada por la PGR de introducir al país varias toneladas de cocaína junto con su expareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias “El Tigre”. A finales de 2010 un juez mexicano la absolvió de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero la retuvo para ser extraditada a Estados Unidos, lo que sucedió en agosto de 2012.

Su historia cautivó a periodistas y escritores (Foto: EFE)

Ávila Beltrán fue entregada a las autoridades estadounidenses en cumplimiento del acuerdo de extradición y, en julio de 2013, la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida (EEUU), dictó sentencia condenándola a una prisión de 70 meses.

Durante su defensa, en todo momento alegó que nunca estuvo involucrada en el narcotráfico, solo apoyó a su novio. De hecho, Ávila Beltrán se declaró culpable de brindar “asesoramiento” y ayudar a huir a su expareja sentimental.

“La Reina del Pacífico” quedó, sin embargo, en libertad al computársele como parte de la pena el tiempo en que estuvo encarcelada en México. Tras esto fue repatriada a México en agosto de 2013 y de nuevo encarcelada para enfrentar a la Justicia por cargos de lavado de dinero, proceso que fue suspendido por haber sido extraditada al país vecino.

El 5 de septiembre de 2014, fue condenada a cinco años de prisión y mil días de multa por ser penalmente responsable en la comisión del delito de operaciones de procedencia ilícita y fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social, en el estado de Nayarit, hasta que la noche del 7 de febrero de 2015 fue liberada definitivamente.

