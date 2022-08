A un año de ‘tregua’, Madres Buscadoras de Tamaulipas agradecieron a grupos criminales por permitir tareas de búsqueda

Ha pasado un año desde que la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas solicitó una tregua para que se pudieran hacer tareas de búsquedas de desaparecidos y cuerpos sin vida, sin ser violentadas por grupos criminales. Ahora, mediante su vocera Delia Quiroa, agradecieron al Cártel del Golfo y al Cártel Jalisco Nueva Generación por tomar en cuenta su petición.

El colectivo reconoció a los líderes que mantienen acciones delictivas en la región por “respetar y permitir” la vida y el libre tránsito de las activistas. Además, Quiroga mencionó los esfuerzo del gobierno federal en atención del tema, pero acusó al Congreso de la Unión de incentivar reformas legisltaivas en perjuicio de las víctimas.

“Queremos agradecer a los Ciclones de Matamoros por respetar nuestra vida y libre tránsito, permitiéndonos poder seguir buscandos a los nuestros. Así como también al señor Mencho, líder del CJNG por sumarse a este llamado de paz, siendo el pirmero y único en pronunciarse públicamente al respecto”, sostuvo la vocerra del colectivo.

Foto: CUARTOSCURO

Los Ciclones, de acuerdo con las autoridades, es una célula que forma parte del Cártel del Golfo y que mantiene presencia en diversas ciudades de Tamaulipas. Mientras que en supuesta autoría de Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho, el CJNG ha pedido a través de varios comunicados limitar el conflicto armado meramente entre grupos criminales para no afectar a civiles que no están incolucrados.

“Admiramos el pronunciamiento del señor Mencho por sumarse a favor de la paz en la sociedad, llamando a sus homólogos a que los conflictos entre cárteles se resuelvan solo entre ellos, dejando a la ciudadanía vivir una vida normal. Nos gustaría que este mensaje se replicara a los demás líderes de cárteles, principalmente en aras de erradicar la desaperición de personas en México. Que regrese ‘La vieja escuela’, porque sabemos que esto no acabará”, se lee con más detalle en el comunicado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Tamaulipas exiten actualmente 12 mil 082 personas desparecidas y es la segunda entidad con más casos en México sólo por detrás de Jalisco que reporta 15 mil 040. El conteo abarca el periodo de marzo de 1964 hasta la actualidad.

Personas Desaparecidas. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En ese lapso, en el estado tamaulipeco se han podido localizar 5 mil 803 personas de las cuales 5 mil 281 han sido con vida, mientras que 522 han sido cuerpos o restos de ellos. Aunque son los datos que el gobierno reconoce, por la naturaleza de las tareas los números podrían no ser fieles a la realidad.

Otro de los puntos destacables en el pronunciamiento de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, es que pidieron al secretario de Gobernación Adán Augusto López separar de su cargo a Alejandro Encinas, quien es titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Ello debido a su incapacidad y mala administración, argumentan.

“Encinas no puede continuar en el cargo simplemente porque no ha dado resultados y se la ha pasado victimizando secundariamente a las víctimas, vemos que no sabe cómo”, señala el documento. De igual forma se pide cesar a Karla Quintero como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, a Martha Yuridia Rodríguez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a Enrique Irazoque del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los DDHH:

SEGUIR LEYENDO: